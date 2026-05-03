3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

गर्मी में घर बना ‘कूल जोन’: व्हाइट इंटीरियर, इंडोर प्लांट्स और मिनिमल डेकोर से बदल रहा शहर का होम स्टाइल ट्रेंड

तेज धूप और उमस से राहत पाने के लिए अब लोग अपने घरों को सिर्फ सुंदर बनाने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उन्हें ठंडा, आरामदायक और एयर-फ्रेंडली बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी बदलाव के चलते ‘कूल होम ट्रेंड’ तेजी से शहर में अपनी जगह बना रहा है। इस ट्रेंड में हल्के रंगों का उपयोग, प्राकृतिक तत्वों की मौजूदगी और मिनिमल डेकोर को प्राथमिकता दी जा रही है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

May 03, 2026

शहर इस समय गर्मी अपने चरम पर है और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या के साथ-साथ घरों के इंटीरियर को भी बदलना शुरू कर दिया है।

शहर इस समय गर्मी अपने चरम पर है और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या के साथ-साथ घरों के इंटीरियर को भी बदलना शुरू कर दिया है।

घरों को ठंडा, हल्का और आकर्षक बनाने के लिए लोग अब भारी सजावट छोड़कर मिनिमल और कूल इंटीरियर की ओर बढ़ रहे- पर्दे, पौधे और व्हाइट थीम बन रहे पहली पसंद

उदयपुर. शहर इस समय गर्मी अपने चरम पर है और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या के साथ-साथ घरों के इंटीरियर को भी बदलना शुरू कर दिया है। तेज धूप और उमस से राहत पाने के लिए अब लोग अपने घरों को सिर्फ सुंदर बनाने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उन्हें ठंडा, आरामदायक और एयर-फ्रेंडली बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी बदलाव के चलते ‘कूल होम ट्रेंड’ तेजी से शहर में अपनी जगह बना रहा है। इस ट्रेंड में हल्के रंगों का उपयोग, प्राकृतिक तत्वों की मौजूदगी और मिनिमल डेकोर को प्राथमिकता दी जा रही है। लोग अब भारी फर्नीचर और डार्क थीम से दूरी बनाकर व्हाइट और पेस्टल इंटीरियर की ओर बढ़ रहे हैं, जो घर को न केवल बड़ा और खुला दिखाते हैं बल्कि गर्मी के असर को भी कम महसूस कराते हैं।

व्हाइट इंटीरियर बना पहली पसंद

इंटीरियर डिजाइनरों के अनुसार अब लोग डार्क और भारी रंगों से दूरी बना रहे हैं। इसकी जगह व्हाइट, ऑफ-व्हाइट, क्रीम और पेस्टल शेड्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। ये रंग न केवल घर को बड़ा और खुला दिखाते हैं, बल्कि गर्मी को भी कम महसूस कराते हैं। दीवारों से लेकर सोफे कवर और पर्दों तक, हर जगह हल्के रंगों का चलन देखा जा रहा है।---

इंडोर प्लांट्स से बढ़ रही ठंडक और फ्रेशनेस

घर के अंदर छोटे-छोटे गमलों में लगे पौधे अब सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि गर्मी से राहत का जरिया भी बन रहे हैं। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एलोवेरा और पीस लिली जैसे इंडोर पौधे न सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, बल्कि कमरे के तापमान को भी संतुलित करने में मदद कर रहे हैं। लोग बालकनी और लिविंग रूम को मिनी गार्डन का रूप दे रहे हैं।

हल्के पर्दे और प्राकृतिक रोशनी का बढ़ा उपयोग

भारी और मोटे पर्दों की जगह अब कॉटन, लिनन और शीयर फैब्रिक के हल्के पर्दे लगाए जा रहे हैं। इससे घर में हवा का प्रवाह बना रहता है और प्राकृतिक रोशनी भी अंदर आती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तरीका न केवल बिजली की बचत करता है, बल्कि घर को नेचुरली कूल भी रखता है।---

शहर में तेजी से बढ़ रही डिमांड

शहर में होम डेकोर स्टोर्स और नर्सरी में इन दिनों खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। व्हाइट इंटीरियर से जुड़े प्रोडक्ट्स और इंडोर प्लांट्स की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। लोग अब घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक कूल और रिलैक्सिंग स्पेस के रूप में देखने लगे हैं।

पिछले एक महीने में व्हाइट पेंट, हल्के पर्दे और इंडोर प्लांट्स की बिक्री में लगभग 30-40% की बढ़ोतरी हुई है। लोग अब कम बजट में घर का पूरा लुक बदल रहे हैं।

सुनील कुमार, शॉप संचालक

गर्मी के बढ़ते असर के बीच अब लोग घरों के इंटीरियर में स्टाइल से ज्यादा कूलिंग इफेक्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं। व्हाइट, ऑफ-व्हाइट और पेस्टल थीम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ये रंग घर को न सिर्फ खुला और आकर्षक बनाते हैं, बल्कि अंदर का तापमान भी अपेक्षाकृत ठंडा महसूस कराते हैं। आज लोग भारी और डार्क इंटीरियर से हटकर ऐसे मिनिमल और एयर-फ्रेंडली डिजाइन अपना रहे हैं जो कम बजट में भी बेहतर आराम और सुकून दे सकें।

राहुल शर्मा, इंटीरियर डिजाइनर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 May 2026 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / गर्मी में घर बना ‘कूल जोन’: व्हाइट इंटीरियर, इंडोर प्लांट्स और मिनिमल डेकोर से बदल रहा शहर का होम स्टाइल ट्रेंड

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूल से हट नहीं पाए अवैध डेरे, 14 बच्चों तक सिमटा नामांकन

बरसों से लगातार दिए जा रहे अल्टीमेटम, आदेशों और निरीक्षणों के बावजूद यूडीए और स्थानीय प्रशासन अब तक स्कूल परिसर से कब्जा हटाने में पूरी तरह नाकाम रहा है।
उदयपुर

सिलेंडर में लगी ‘आग’: होटल-ढाबों में खाना महंगा, PG में छोटी हुई थाली; जानिए 5 महीने में कितनी बढ़ी कीमतें

Cylinder Price Hike
उदयपुर

अवधिपार 175 लीटर पेय पदार्थ नष्ट कराए

गर्मी और शादी समारोहों के सीजन को देखते हुए जिले में जूस, शरबत, कोल्ड ड्रिंक और अन्य पेय पदार्थों में मिलावट की आशंका के चलते विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।
उदयपुर

‘शैतान’ ने खूब हंसाया, मेवाड़ी कॉमेडी से बनाई अलग पहचान

राजसमंद जिले में नाथद्वारा क्षेत्र के छोटे से गांव खुमानपुरा के युवा शैतानसिंह चौहान ने संघर्षों से भरे जीवन को अपनी ताकत बनाकर सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाई है।
उदयपुर

कौन थे निर्गुणी भजनों के बेताज बादशाह धनराज जोशी? नींद की झपकी बनी काल, मौत से पहले के वो आखिरी शब्द

Bhajan singer Dhanraj Joshi
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.