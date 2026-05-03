गर्मी में घर बना ‘कूल जोन’: व्हाइट इंटीरियर, इंडोर प्लांट्स और मिनिमल डेकोर से बदल रहा शहर का होम स्टाइल ट्रेंड

घरों को ठंडा, हल्का और आकर्षक बनाने के लिए लोग अब भारी सजावट छोड़कर मिनिमल और कूल इंटीरियर की ओर बढ़ रहे- पर्दे, पौधे और व्हाइट थीम बन रहे पहली पसंद



उदयपुर. शहर इस समय गर्मी अपने चरम पर है और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या के साथ-साथ घरों के इंटीरियर को भी बदलना शुरू कर दिया है। तेज धूप और उमस से राहत पाने के लिए अब लोग अपने घरों को सिर्फ सुंदर बनाने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उन्हें ठंडा, आरामदायक और एयर-फ्रेंडली बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी बदलाव के चलते ‘कूल होम ट्रेंड’ तेजी से शहर में अपनी जगह बना रहा है। इस ट्रेंड में हल्के रंगों का उपयोग, प्राकृतिक तत्वों की मौजूदगी और मिनिमल डेकोर को प्राथमिकता दी जा रही है। लोग अब भारी फर्नीचर और डार्क थीम से दूरी बनाकर व्हाइट और पेस्टल इंटीरियर की ओर बढ़ रहे हैं, जो घर को न केवल बड़ा और खुला दिखाते हैं बल्कि गर्मी के असर को भी कम महसूस कराते हैं।