राजस्थान के IPS अफसरों की संपत्ति का खुलासा: संजय अग्रवाल निकले सबसे रईस, ADG प्रशाखा माथुर का फॉर्म देख सब हैरान

जयपुर में 'जमीन' बना रहे राजस्थान के IPS (फोटो- पत्रिका)
Rajasthan IPS Assets Revealed: जयपुर: प्रदेश में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के प्रमुख अधिकारी जयपुर में मकान, फ्लैट और भूखंड़ खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसका खुलासा हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राजस्थान के 201 आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति के संबंध में जारी दस्तावेजों से हुआ है।
इन अधिकारियों ने एक जनवरी 2026 तक अपने पास मौजूद अचल संपत्ति की जानकारी निर्धारित फॉर्म में मंत्रालय को दी है। इसमें पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल ने संपत्ति खरीद के मामले में अपनी पत्नी और महानिदेशक (गृह रक्षा) मालिनी अग्रवाल को पीछे छोड़ दिया है।
वहीं, पुलिस महानिदेशक (स्पेशल ऑपरेशंस) आनंद कुमार श्रीवास्तव ने अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं होने की जानकारी दी है। इसके अलावा अतिरिक्त महानिदेशक (पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण व कल्याण) प्रशाखा माथुर के संपत्ति विवरण फॉर्म में संपत्ति से संबंधित कॉलम खाली पाए गए हैं।
हालांकि, उनके पति और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने फॉर्म में पत्नी के नाम पर संपत्ति होने का उल्लेख किया है।
संपत्तिः जयपुर में दो भूखंड
खरीद मूल्यः 13,39,678 रुपए
वर्तमान मूल्यः बाजार मूल्य पर
संपत्ति से वार्षिक आय: कोई नहीं
स्वामित्वः एक भूखंड में पत्नी हिस्सेदार
संपत्तिः जयपुर में मकान व दो भूखंड, देहरादून में मकान
खरीद मूल्यः 1.70 करोड
वर्तमान मूल्यः 2.29 करोड़
संपत्ति से वार्षिक आय: 11.17 लाख
स्वामित्वः देहरादून के मकान में पत्नी हिस्सेदार, एक भूखंड बेटी के नाम
संपत्तिः जयपुर व नोएडा में 3 फ्लैट
खरीद मूल्यः 1.50 करोड़
वर्तमान मूल्यः 1.74 करोड़
संपत्ति से वार्षिक आय: 8.52 लाख
स्वामित्वः पत्नी के साथ संयुक्त सम्पत्ति
संपत्तिः जयपुर में कृषि भूमि, भूखंड-फ्लैट-मकान
खरीद मूल्यः 6.39 करोड़ एक संपत्ति पैतृक
वर्तमान मूल्यः 11.50 करोड़
संपत्ति से वार्षिक आय: 1.80 लाख
स्वामित्वः तीन आवासीय संपत्तियों में पत्नी मालिनी अग्रवाल हिस्सेदार
संपत्तिः फलोदी व जोधपुर में मकान, 55.43 बीघा जमीन
खरीद मूल्यः 54.48 लाख
वर्तमान मूल्यः 65.24 लाख
संपत्ति से वार्षिक आय: 5 लाख
स्वामित्वः 1 मकान व 2.32 बीघा भूमि संयुक्त परिवार की
संपत्तिः कोई नहीं
खरीद मूल्यः कोई नहीं
वर्तमान मूल्यः कोई नहीं
संपत्ति से वार्षिक आय: कोई नहीं
स्वामित्वः कोई नहीं
संपत्तिः जयपुर में घर, फ्लैट प्लॉट, कृषि भूमि. जोधपुर में प्लॉट
खरीद मूल्यः 5.49 करोड़
वर्तमानः 1.34 करोड़, डीएलसी दर
संपत्ति से वार्षिक आय: 1.80 लाख
स्वामित्वः तीन संपत्ति पति संजय कुमार अग्रवाल के साथ संयुक्त
संपत्तिः जयपुर में तीन भूखंड, इंदौर में एक
खरीद मूल्यः 19,75,576
वर्तमान मूल्य: 1,25,99,967 रुपए
संपत्ति से वार्षिक आय: कोई नहीं
स्वामित्वः दो भूखंडों में पत्नी हिस्सेदार
संपत्तिः कोई नहीं
खरीद मूल्यः कोई नहीं
वर्तमान मूल्यः कोई नहीं
संपत्ति से वार्षिक आय: कोई नहीं
स्वामित्वः कोई नहीं
संपत्तिः जयपुर 2 फ्लैट, 2 भूखंड
खरीद मूल्यः 1.61 करोड़ रुपए
वर्तमान मूल्यः खरीद मूल्य ही लिखा
संपत्ति से वार्षिक आय: 6.80 लाख
स्वामित्वः एक फ्लैट में पत्नी हिस्सेदार
संपत्तिः जयपुर व उदयपुर में 4 भूखंड, दुकान, राजसमंद में भूमि
खरीद मूल्यः 3.37 करोड़
वर्तमान मूल्यः डीएलसी दर पर
संपत्ति से वार्षिक आय: 3.24 लाख
स्वामित्वः जयपुर में भूखंड-दुकान, राजसमंद की भूमि पत्नी के साथ
संपत्तिः जयपुर में घर, फ्लैट, प्लाट, जोधपुर-मकान
खरीद मूल्यः 59.86 लाख
वर्तमानः 1.29 करोड़, डीएलसी दर
संपत्ति से वार्षिक आय: 2.04 लाख
स्वामित्वः स्वयं व पत्नी के नाम
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