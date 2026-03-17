राजस्थान के IPS अफसरों की संपत्ति का खुलासा: संजय अग्रवाल निकले सबसे रईस, ADG प्रशाखा माथुर का फॉर्म देख सब हैरान

Rajasthan IPS Assets Revealed: जयपुर: प्रदेश में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के प्रमुख अधिकारी जयपुर में मकान, फ्लैट और भूखंड़ खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसका खुलासा हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राजस्थान के 201 आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति के संबंध में जारी दस्तावेजों से हुआ है।