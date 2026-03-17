Patrika Impact News: खबरों से अव्यवस्थाओं की पड़ताल, हरकत में आया शासन-प्रशासन, पढ़ें खबर का शिक्षा व्यवस्था पर इम्पैक्ट

सीकर- पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग ने आरटीई का टाइम फ्रेम जारी किया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश मिल सके। पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी कि अप्रैल में नया सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन आरटीई का टाइम फ्रेम जारी नहीं हुआ है।