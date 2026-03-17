17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Patrika Impact News: खबरों से अव्यवस्थाओं की पड़ताल, हरकत में आया शासन-प्रशासन, पढ़ें खबर का शिक्षा व्यवस्था पर इम्पैक्ट

Patrika Impact News: खबरों में जनसरोकार, तथ्य धारदार, असरदार...महत्त्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाकर सकारात्मक बदलाव की राह बनाना, यही पत्रिकारिता है। खबरों से अव्यवस्थाओं की पड़ताल, हरकत में आया शासन-प्रशासन, आज पढ़ें खबरों का शिक्षा व्यवस्था पर इम्पैक्ट...

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 17, 2026

Rajasthan Patrika Impact News

पढ़ें खबरों का शिक्षा व्यवस्था पर इम्पैक्ट...

Rajasthan Patrika Impact News: राजस्थान पत्रिका ने हमेशा जनसरोकार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर व्यवस्था का ध्यान आकर्षित किया है। जब भी शिक्षकों, विद्यार्थियों, युवा और अभिभावकों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं, पत्रिका ने उन्हें प्रमुखता से प्रकाशित किया।

इन खबरों का असर यह रहा कि सरकार और प्रशासन को संज्ञान लेकर ठोस कदम उठाने पड़े और कई लंबित मामलों में निर्णय हुए। पत्रिका की खबरें बदलाव और कार्रवाई की वजह बनती हैं। पाठकों का यह भरोसा पत्रिका ने हमेशा बरकरार रखा है।

13.02.2026: डीएसपी से लेकर कोच बने 137 खिलाड़ी

अभियानः पत्रिका ने खिलाड़ियों की लंबे समय से अटकी नियुक्ति को लेकर खबर प्रकाशित की।

जयपुर- राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकार ने आउट ऑफ टर्न 137 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों की नौकरी को हरी झंडी दे दी। इन्हें डीएसपी से लेकर व्याख्याता और कोच बना गया। चयनित शेष खिलाड़ियों को भी जल्द नियुक्ति दी जाएगी।

24.02.2026: स्कूलों को नोटिस, अब लिपिक का काम नहीं करेंगे कम्प्यूटर अनुदेशक

झालावाड़- राजस्थान पत्रिका ने खुलासा किया कि स्कूलों में कम्प्यूटर अनुदेशकों से दूसरे काम करवाए जा रहे हैं और लैब में सिस्टम धूल फांक रहे हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कम्प्यूटर अनुदेशकों से दूसरे काम करवाए जाने पर रोक लगाई।

18.02.2026: जल्द होगी बहाली, ट्रेनिंग अवधि बढ़ाए जाने के लिए लिखा पत्र

जयपुर- पत्रिका ने खबर प्रकाशित की, कि अंतरराष्ट्रीय आर्चर श्यामसुंदर को बिना लिखित सूचना नौकरी से निकाला गया है। उसके बाद खेल सचिव और क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर उनकी ट्रेनिंग अवधि को तीन साल बढ़ाए जाने के लिए कहा।

27.02.2026: किया स्थायीकरण, शिक्षकों को अब नहीं होगा आर्थिक नुकसान

अभियानः पत्रिका ने स्थायीकरण के लिए भटक रहे शिक्षकों की समस्या पर खबर प्रकाशित की।

बांसवाड़ा- पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला स्थापना समिति की बैठक में 199 शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश जारी किए गए। ये वे शिक्षक थे, जिनका दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी स्थायीकरण नहीं हो पाया था, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा था।

15.02.2026: टाइम फ्रेम जारी, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मिलेगा एडमिशन

सीकर- पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग ने आरटीई का टाइम फ्रेम जारी किया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश मिल सके। पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी कि अप्रैल में नया सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन आरटीई का टाइम फ्रेम जारी नहीं हुआ है।

28.02.2026: विभाग हुआ सख्त, सीबीईओ को दिया गया कारण बताओ नोटिस

डूंगरपुर- पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी कि डूंगरपुर जिले के झौथरी ब्लॉक में बिना आवंटन स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए सीबीईओ को कारण बताओ नोटिस दिया।

24.02.2026: अब बच्चे कर सकेंगे पढ़ाई, मिली सिर पर छत, जल्द मिलेगा नया भवन

अभियानः स्कूल की छत गिरने के बाद पढ़ाई बाधित होने को लेकर कई खबरें प्रकाशित की।

निंबाहेड़ा- पत्रिका की खबर के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। विभाग ने गांव के ही एक निजी भवन को किराए पर लेकर बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की। साथ ही स्थानीय विधायक श्रीचंद कृपलानी ने नए भवन का निर्माण करवाए जाने के लिए कलक्टर को पत्र भी लिखा।

ये भी पढ़ें

Patrika Impact News: खबरों से अव्यवस्था का इलाज, मिली प्रभावितों को राहत, पढ़ें खबर का चिकित्सा सेवा पर इम्पैक्ट
जयपुर
Patrika Impact News Exposes Healthcare Lapses Brings Relief to Patients and Triggers Administrative Action

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

Patrika Impact

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 07:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika Impact News: खबरों से अव्यवस्थाओं की पड़ताल, हरकत में आया शासन-प्रशासन, पढ़ें खबर का शिक्षा व्यवस्था पर इम्पैक्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

जेडीए का यू टर्नः जयपुर में यहां 65 करोड़ का फ्लाईओवर प्रोजेक्ट ड्रॉप…फ्लाई अब ओवर, नए प्रोजेक्ट में बड़े बदलाव

इमली फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की रेलमपेल, पत्रिका फोटो
जयपुर

Vande Bharat Train : राजस्थान के इस रूट पर मिल सकती है एक और वंदे भारत ट्रेन, सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने की जबरदस्त पैरवी

Rajasthan may get another Vande Bharat train on this route MP Ghanshyam Tiwari made a strong plea
जयपुर

RSS New Change : आरएसएस संगठनात्मक ढांचे में होगा बड़ा बदलाव, अब राजस्थान में होंगे 5 संभाग

RSS organizational structure will be a big change Now there will be 5 divisions in Rajasthan
जयपुर

Jaipur News: ‘पापा को दी गाली, मुझ पर लगाया लांछन…’, जयपुर में 17 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

Jaipur News Student Attempts Suicide After Alleged Fee Harassment Note Accuses Teacher of Abuse and Threats
जयपुर

Jaipur Highway Update: जयपुर से निकलने वाले तीन नेशनल हाइवे को लेकर बड़ी खबर, NHI ने लिया बड़ा फैसला

Jaipur Highway Update, NHAI Jaipur Highway Widening, Jaipur Kishangarh Highway Update
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.