Patrika Impact News: खबरों से अव्यवस्था का इलाज, मिली प्रभावितों को राहत, पढ़ें खबर का चिकित्सा सेवा पर इम्पैक्ट

यही वजह है कि लोगों के बीच पत्रिका की खबर को जवाबदेही की आवाज माना जाता है। जब जनहित के मुद्दे मजबूती से उठाए जाते हैं तो व्यवस्था को बदलने के लिए कदम उठाने ही पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं पत्रिका की खबर, कार्रवाई का आधार बनती है।