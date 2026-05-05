पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – सत्ता के सेवक

चुनाव में मतदाता ने ममता बनर्जी को वापस बुलाया अथवा नहीं यह सब बाद की बात है। उन्हें जाना ही था। प्रश्न मेरे सामने चुनाव से बड़ा पुलिस की भूमिका को लेकर है। आखिर क्यों सत्ता में बैठे लोगों के सामने पुलिस बिछ सी जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नेता, पुलिस के दम पर सत्ता चलाते हैं। ये वही है जो हमारी रक्षक कही जाती हैं। पर जो छवि बन गई है वह ऐसी कि आज एक भी पुलिसकर्मी को देखकर कोई भी आदमी उसे नमस्कार करने वाला दिखाई नहीं देता है। वे धूप में खड़े होकर चालान काटने को तैयार हैं। लेकिन कहीं भी जाम में राहत दिलाने को तैयार नहीं होंगे। सड़कें रोकने को तैयार हैं किसी न किसी बहाने से। लेकिन वो जनता के नहीं रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि वे जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कहने को तो ये जनता के नौकर है और उनके पैसों से प्राप्त तनख्वाह से अपने बच्चों के पेट पालते हैं पर उसकी ही पीठ में छुरा घोंपते हैं।