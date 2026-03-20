पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – वे ही लिखवाते हैं

मेरे पिता श्रद्धेय कर्पूरचन्द्र कुलिश जी की जन्म जयन्ती का 100वां वर्ष आज सम्पन्न हो रहा है। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति की जन्म शताब्दी तो होती ही है, किन्तु मनाई (जनता द्वारा) उसी की जाती है, जिसने माटी से निकलकर माटी में लीन होने से पूर्व, देश का ऋण लौटाया हो। जितना देश ने दिया, उससे अधिक लौटाया हो। पाठकों की आत्मा से स्वयं की आत्मा को एकाकार करके, स्वयं स्वार्थ से ऊपर उठकर, पाठकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया हो। जिन्होंने कलम से सिद्ध कर दिया हो कि पत्रकार शिक्षा से पैदा नहीं किया जा सकता, विशुद्ध बुद्धिमानी भी अपनी उष्णता नहीं छोड़ती। अतः वही व्यक्ति श्रेष्ठ पत्रकार बन सकता है, जो स्वयं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व समझता हो, दूसरों के अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना अपना धर्म समझता हो। क्योंकि अभिव्यक्ति आत्मा का विषय है। न शरीर का, न ही बुद्धि का। पत्रकारिता साधना है, रक्त में प्रवाहित रहती है। वह एक संत की भाति समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए जीता है। समाज उसका पेट भरता है। श्रद्धेय बाबूसा. सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ जन-जन के हृदय में प्रतिष्ठित श्रद्धा और विश्वास से पत्रिका वृक्ष को पोषित करके, समय के साथ निवृत्त भी हो गए-अनासक्त भाव से। आज वही श्रद्धेय पितृ पुरुष मेरे रक्त में प्रवाहित हैं। वे ही मेरी कलम यात्रा की निरन्तरता को बनाए रखते हैं।