जयपुर में मिले लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकी ‘खरगोश’ को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा, 2 साल से इन दो राज्यों का था मतदाता

इस मामले की पुष्टि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने की है। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) के दौरान बीएलओ द्वारा की गई जांच में यह गड़बड़ी सामने आई। जांच के बाद उसका नाम जयपुर की हवामहल सीट की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इस आतंकी ने फर्जी पहचान कैसे बनाई और उसे स्थानीय स्तर पर किसने मदद की।