राजस्थान में मतदाता सूची तैयार कर रहे BLO की संदिग्ध मौत, आरोप- काम के दबाव ने ली जान, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बताते चलें कि बीएलओ ने काम नहीं करने पर सस्पेंड करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने बताया था कि कालवाड़ रोड स्थित धर्मपुरा निवासी मुकेशचंद जांगिड़ (48) ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मुकेश बाइक से बिंदायका रेलवे फाटक पहुंचा, जहां फाटक बंद था। ट्रेन बिंदायका स्टेशन पार करते हुए फाटक की तरफ आई, तभी मुकेश बाइक खड़ी कर रेलवे लाइन पर पहुंच गया।