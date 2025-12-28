28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

कोहरा और शीतलहर ने थामा जनजीवन, सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से रहा कम

चार दिन अच्छी धूप खिलने के बाद रविवार को सर्दी ने फिर अपना रंग दिखा दिया और लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। शनिवार रात से छाया कोहरा अल सुबह और घनघोर हो गया। सर्द हवा और मखमली शबनम की बूंदों ने जमीं को सराबोर कर दिया। जिस कारण इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान भी 6.5 डिग्री पर पहुंच गया तो अधिकतम २२ डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोत्तरी देखी जाएगी।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 28, 2025

कोहरा और शीतलहर ने थामा जनजीवन, सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से रहा कम Fog and cold wave brought life to a standstill, with the minimum temperature dropping below 7 degrees for the first time this season

मौसम विभाग बोला:आगामी दिनों घटेगा नहीं बढ़ेगा तापमान

-कोहरे के कारण यातायात ठप, हाइवे पर रेंगे वाहन तो ट्रेनें घंटों लेट

धौलपुर. चार दिन अच्छी धूप खिलने के बाद रविवार को सर्दी ने फिर अपना रंग दिखा दिया और लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। शनिवार रात से छाया कोहरा अल सुबह और घनघोर हो गया। सर्द हवा और मखमली शबनम की बूंदों ने जमीं को सराबोर कर दिया। जिस कारण इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान भी 6.5 डिग्री पर पहुंच गया तो अधिकतम २२ डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोत्तरी देखी जाएगी।रविवार की सुबह इस सीजन की सबसे अलग सुबह रही। रात्रि से छाया कोहरा और ओंस ने वातावरण को कड़ाके की ठण्ड में बदल दिया। लोग जब सुबह सोकर उठे तो चहुंओर घना कोहरा पाया। कोहरा इतना अधिक था कि सुबह 6 बजे दृश्यता केवल २० मीटर ही रह गई। जिस कारण जहां जनजीवन प्रभावित रहा वहीं यातायात पर भी दोहरी मार देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन पहली बार न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से गिरकर 6.5 पर आ गिरा, तो अधिकतम 20 डिग्री पर पहुंच गया। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते जिले में सर्दी में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। बढ़ती ठंड के चलते लोग अलाव तापते हुए नजर आए। हालांकि दोपहर 12 बजे के बाद आसमान में छाया कोहरा धीरे-धीरे लोप हो गया और बादलों को चीरकर सूर्यदेव ने अपनी उपस्थित दर्ज कराई। धूप खिलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अनुसार अब कुछ दिन तक तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है, हालांकि जनवरी माह के पहले सप्ताह से फिर मौसम परिवर्तन के साथ ठण्ड दस्तक देगी।

एक दर्जन से ज्यादा गाडिय़ां लेट, रेंग-रेंग कर चले वाहन

लगा जामकोहरे का असर शनिवार रात्रि से दिखने लगा। जो धीरे-धीरे अल सुबह तक घने कोहरे में बदल गया। कोहरे से जहां जनमानस का बुरा हाल रहा तो वहीं यातायात भी चरमा गया। कोहरे का असर यह रहा कि स्टेशन पर एक दर्जन से ज्यादा गाडिय़ां अपने तय समय से 4 से 5 घंटे की देरी से पहुंची। जिस कारण सर्द मौसम में यात्री गाडिय़ों का इंतजार करते और ठिठुरते देखे गए। जानकारी के अनुसार लेट होने वाली गाडिय़ों में सबसे ज्यादा प्रभावित लंबी दूरी की ट्रेेनें है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 07:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / कोहरा और शीतलहर ने थामा जनजीवन, सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से रहा कम

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रात में अज्ञात जनों ने धार्मिक स्थल को तोड़ा, लोग आक्रोशित

रात में अज्ञात जनों ने धार्मिक स्थल को तोड़ा, लोग आक्रोशित Unknown people destroyed a religious place at night, people are angry
धौलपुर

पीजी और इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की राह मुश्किल, दिनभर उड़ती धूल

पीजी और इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की राह मुश्किल, दिनभर उड़ती धूल PG and engineering college students face tough times as dust blows throughout the day
धौलपुर

सावधान!अमानक खाद्य पदार्थ कहीं… बिगाड़ न दे आपकी सेहत

सावधान!अमानक खाद्य पदार्थ कहीं... बिगाड़ न दे आपकी सेहत Beware! Substandard food items may spoil your health
धौलपुर

Dholpur Gang Rape: 5 लोगों पर 15 दिन तक सामूहिक बलात्कार का इल्जाम, पुलिस मेडिकल कराने ले गई तो पीड़िता ने मना कर दिया

Dholpur Gang Rape
धौलपुर

प्रजापति समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, 95 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

प्रजापति समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, 95 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान Prajapati Samaj's talent award ceremony, 95 talents were honored
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.