चैत्र नवरात्रि 19 से, सडक़ों पर दिखी आस्था की चमक

शुक्रवार को नेशनल हाइवे 11बी पर सुबह से ही भक्तों का रैला देखने को मिला। हाथों में ध्वजा और सिर माता की चुनरी बांधे भक्त उत्साह और उमंग के साथ माता रानी के दर्शनों को उतावले दिखे। धौलपुर से कैला देवी की पैदल यात्रा चैत्र नवरात्रों में आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। जहां भक्त लांगुरिया गीतों के साथ मां के दर्शन के लिए निकलते हैं। कैलादवी माता धाम की यात्रा धौलपुर से शुरू होकर बाड़ी, सरमथुरा के रास्ते लगभग 80-100 किमी लंबी होती है, जिसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। 16 मार्च से शुरू हो रहे लक्खी मेले के लिए रास्तों में भी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी शुरुआती दिन हैं जैसे-जैसे मेला नजदीक आता जाएगा, भक्तों का रैला सैलाब में तब्दील होता जाएगा। जगह-जगह भण्डारों सहित चिकित्सा की व्यवस्था प्रशासन करता है। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं जो 27 मार्च को समाप्त होंगी।