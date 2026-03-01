सरमथुरा में दो माह से पत्थर खदानें बंद, चहुंओर पसरा सन्नाटा

पत्थर उद्योग के बंद होने से व्यवसाय से जुडे लोगों पर ही प्रभाव नही पड़ा है बल्कि मार्केट में चाय की थड़ी, रेहड़ी वालों के अलावा दुकानदारों पर भी असर दिखाई देने लगा है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि पत्थर उद्योग को जीवित रखने के लिए सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने दिलचस्पी नही दिखाई है। पत्थर उद्योग के बंद होने का सबसे बड़ा प्रभाव मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। कई घरों में चूल्हे तक नही सिलग रहे हैं। हालांकि ईआरसीसी ठेकेदार को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। गैंगसा उद्यमियों की बात करें तो दो माह से उद्योगों पर कच्चे खनिज की आमदनी बिल्कुल बंद है। अधिकांश मशीनों पर ताले लटक गए हैं। रोजगार के अभाव में मजदूर वर्ग का पलायन हो गया है, अकेले शहर में ही कई मोहल्ले हैं जो वीरान पड़े हैं।