भक्ति और हर्षोल्लास के साथ निकली आदिनाथ की शोभायात्रा

मंदिर में धर्म सभा, सामूहिक आरती और संगीतमय भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मन्दिर में विशेष सजावट की गई। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा, प्रमुख विनय जैन, प्रमुख समाजसेवी नेतराम जैन, सतीश चंद्र जैन, गिरीश चंद्र, डॉक्टर सुरेंद्र जैन, समाज के महामंत्री अमित जैन, उपाध्यक्ष प्रवास जैन, सह मंत्री कृष्ण मोहन जैन, धर्मशाला के अध्यक्ष पवन जैन, महामंत्री राजू जैन मनियां, प्रमुख डालचंद जैन, राम भरोसी लाल जैन, मेवाराम जैन, रूपेश कुमार जैन, अजय कुमार जैन, गिरीश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, दिलीप कुमार जैन, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन, सुनील कुमार जैन, स्टेशन मास्टर नरेश कुमार जैन, आशीर्वाद, राजकुमार जैन, जगदीश प्रसाद जैन, सुबोध जैन, अमित कुमार जैन, कमल किशोर जैन, पवन कुमार जैन, राहुल जैन, बजाज, राहुल जैन एडवोकेट, रवि कुमार, सुभाष चंद्र जैन, बनवारी लाल जैन ध्वजवाहक, दिनेश कुमार जैन सहित बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे।