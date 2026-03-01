फिर बदलेगा मौसम…14 और 15 मार्च को जिले में बारिश, ओलावृष्टि

मार्च माह के प्रारंभ के साथ ही सर्दी की विदाई सुनिश्चित हो गई और गर्मी ने अपना राज कायम कर लिया। और देखते ही देखते अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया, लेकिन एक बार फिर जिले भर में मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण जिले के कई हिस्सों में हल्की से तेज बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई। जिस कारण तापमान में भी २ से ३ डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है।