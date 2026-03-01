पांच गांवों में 35 लाख की बकाया पर उतारे 16 ट्रांसफार्मर

डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कनिष्क अभियंता कुलदीप शर्मा, जगदीश मीणा, आयुष राज गुप्ता और टीम के अन्य कर्मचारियों ने बकाया को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के गांव बादलपुर, निवरी का पुरा, तामोटी, इब्राहिमपुर और सुरोठी में कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस थाना सदर और आरएसी के जाप्ते का सहयोग रहा। 35 लाख रुपए बकाया को लेकर 16 ट्रांसफार्मरों को उतारा गया। वहीं दूसरी ओर टोटरी जीएसएस पर मंगलवार को शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें डिस्कॉम के अधिकारियों ने 25 उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में संशोधन किया है। जिससे साढ़े चार लाख रुपए का राजस्व डिस्काम को प्राप्त हुआ है। इस दौरान ग्रामीण उपभोक्ताओं सोलर कनेक्शन के लिए भी प्रेरित किया है।