पटवारियों ने अधिकारियों पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

dholpur, बाड़ी. राजस्थान पटवार संघ ने तहसील कार्यालय में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को छह सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा। तहसील के पटवारी और गिरदावरों ने आरोप लगाया कि उन पर किसान रजिस्ट्रेशन कार्य को लेकर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जबकि मार्च महीने में वसूली का काम पहले से ही पेंडिंग चल रहा है। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दो दिवस में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो समस्त पटवारी कार्य बहिष्कार करेंगे।