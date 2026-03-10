साठ हजार हेक्टेयर में गेहूं की फसल…बिक्री को रजिस्ट्रेशन केवल 40

किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार सरसों, गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था करती है, लेकिन जिले के किसान सरकारी प्रक्रिया में अभी तक कम ही रुचि दिखा रहे हैं, जबकि शासन और प्रशासन किसानों को इस प्रक्रिया से जोडऩे के भरकस प्रयास भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान केन्द्रों तक नहीं पहुंच रहे। एमएसपी पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है, हालांकि यह 1 जून तक चलेगी, लेकिन एक माह से ज्यादा वक्त बीतने की अवधि में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद धीमी है। इस अवधि में जिले के केवल 40 किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिले में गेहूं की खरीद राजफेड कर रहा है। जिसके लिए जिले में केवल एक मात्र सेंटर बाड़ी को बनाया गया है, हालांकि पिछले साल दो सेंटर बाड़ी और बसेड़ी बनाए गए थे। राजफेड के अनुसार खरीदी प्रक्रिया आज यानी 10 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी।