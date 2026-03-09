जलस्रोत के साथ छितरिया ताल बन सकता है पर्यटन स्थल

धौलपुर. शहर में बाड़ी रोड स्थित छितरिया ताल एक पुराना जलस्रोत है। यहां बरसात के दिनों में पानी ओवरफ्लो रहता है और युवा और बच्चे यहां बारिश के दिनों में डुबकी लगाते पहुंचते थे। अनहोनी की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन को यहां पर सिविल डिफेंस के गार्ड की ड्यूटी तक लगानी पड़ी थी। लेकिन बारिश के बाद अब यहां पर शांति है। लेकिन यह क्षेत्र जलस्रोत के चलते आमजन को खासी आकर्षित करता है। इस क्षेत्र को जिला प्रशासन और शहरी सरकार नगर परिषद की ओर से ध्यान दिया जाए तो यह भी बड़े शहरों की तर्ज पर एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो सकता है। शहर में इस तरह के स्थलों की कमी है और लोग शनिवार-रविवार को पिकनिक या परिवार के साथ घूमने के लिए मथुरा, आगरा, ग्वालियर समेत कई शहरों की ट्रिप करते हैं। यहां पर सुविधाएं बढ़ाई जो तो यह शहर के लिए एक नया स्पॉट बन सकता है।