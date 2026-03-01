शहर में एक दर्जन स्थानों पर शुरू होगी शौचालय सुविधा

धौलपुर. नगर परिषद क्षेत्र में अब नागरिक और राहगीरों को शौचालय के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नगर परिषद अब शहर में करीब एक दर्जन स्थानों पर शौचालय की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। जिससे राहगीर और आम व्यक्ति को परेशानी न उठानी पड़े। राज्य सरकार ने विश्व में स्वच्छता की थीम के तहत गत वर्ष से पिंक शौचालयों का शुभारंभ किया था। विशेष कर बड़े शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब धौलपुर में भी शुरुआत होगी। शहर में तोप तिराहे पर पिंक शौचालय बनकर तैयार है। इन गुलाबी शौचालयों का उद्देश्य महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुलभ स्वच्छता प्रदान करना है। राजस्थान में इन शौचालयों का निर्माण हो रहा है। सरकार का लक्ष्य 7938 शौचालयों का निर्माण कराना है जिनमें से 672 का निर्माण हो चुका है। इसको लेकर 2024-25 के राज्य बजट घोषणाओं और 2025-26 के राज्य बजट प्रस्तावों के बाद स्थिति सुधरी है।