रंजिश में होली खेलने गए युवक पर फायरिंग, घायल

वहीं घटना के दौरान जब दुकानदार छैल प्रकाश ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उसकी भी आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट की। जिसमें उसके हाथ और पैर की हड्डी टूट गई है। घटना के बाद ग्रामीणों के आने पर आरोपी भाग गए। आरोपियों से उनकी पुरानी पंचायत चुनाव को लेकर रंजिश है। थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कोई पुराना विवाद चल रहा है। जिसमे 2 महीने पूर्व भी झगड़ा हुआ था। जिसका मामला दर्ज कराया गया था। बुधवार को छावरी पुरा गांव का युवक जब सन्डपुरा में पहुंचा तो उसे आरोपियों ने देख लिया। जिनके बीच कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचे दोनों पक्षों की एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। जिन्हें शांतिभंग में गिरफ्तार किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है।