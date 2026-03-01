नसबंदी के 20 दिन बाद महिला गर्भवती, फिर करा दिया गर्भपात

30 वर्षीय पीडि़ता राजाखेड़ा पालिका क्षेत्र की कॉलोनी निवासी है। पीडि़ता ने चिकित्सकों के समक्ष एसडीएम को बताया कि गत 29 जनवरी को उसने नसबंदी ऑपरेशन कराया था। उस समय चिकित्सकों ने जांच में कुछ नहीं बताया। ऑपरेशन होने के कुछ दिनों बाद अचानक चेक किया तो प्रेग्नेंट थी जिसपर वह घबरा गई। पूरे घटनाक्रम की सूचना चिकित्सक को दी तो 18 फरवरी को चिकित्सको ने जांच कर गर्भपात कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उसे पुन: कोई परेशानी हुई तो 28 फरवरी उसका अल्ट्रासाउंड किया। जिसमें उसे 3 माह की गर्भवती बताया। जिससे वह घबरा गई। उधर, चिकित्सकों ने उसे जवाब दिया कि प्राइवेट दिखाओ या धौलपुर जाओ हमारे पास कोई इलाज नहीं है जबकि गर्भपात यही किया गया था।