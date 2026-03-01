5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

नसबंदी के 20 दिन बाद महिला गर्भवती, फिर करा दिया गर्भपात

&#8211; गर्भपात के शिकायत पर अल्ट्रासाउंड, महिला को बताया ३ माह की प्रेग्नेंसी- पीडि़ता ने परिजनों के साथ एसडीएम से की शिकायत, एसडीएम दंग &#8211; अस्पताल पहुंचे चिकित्सकों को लगाई फटकार &#8211; प्रार्थना पत्र पर अब जांच के निर्देश dholpur, राजाखेउ़ा. स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां गाहे बगाहे सुर्खिया बनती रहती है लेकिन परिवार कल्याण जैसे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Mar 05, 2026

नसबंदी के 20 दिन बाद महिला गर्भवती, फिर करा दिया गर्भपात Woman gets pregnant 20 days after sterilization, then undergoes abortion

- गर्भपात के शिकायत पर अल्ट्रासाउंड, महिला को बताया ३ माह की प्रेग्नेंसी- पीडि़ता ने परिजनों के साथ एसडीएम से की शिकायत, एसडीएम दंग

- अस्पताल पहुंचे चिकित्सकों को लगाई फटकार

- प्रार्थना पत्र पर अब जांच के निर्देश

dholpur, राजाखेउ़ा. स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां गाहे बगाहे सुर्खिया बनती रहती है लेकिन परिवार कल्याण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गंभीर लापरवाही का एक नया प्रकरण राजाखेड़ा में सामने आया है। जहां नसबंदी के एक माह बाद ही पीडि़ता 3 माह की गर्भवती बताई गई। जबकि नसबंदी के 20 दिन बाद ही पीडि़ता गर्भवती हो गई, तो उसका गर्भपात भी कर दिया गया था। पीडि़ता परिजनों के साथ सोमवार को उपखंडाधिकारी सुशीला मीणा से मिली ओर सारा घटनाक्रम बताकर लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रकरण देख स्वयं एसडीएम दंग रह गईं। एसडीएम तुरंत ही पीडि़ता को लेकर शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय पहुंची और चिकित्सको की जमकर क्लास लगाई और पूर्ण जांच के निर्देश दिए।

गंभीर है मामला

30 वर्षीय पीडि़ता राजाखेड़ा पालिका क्षेत्र की कॉलोनी निवासी है। पीडि़ता ने चिकित्सकों के समक्ष एसडीएम को बताया कि गत 29 जनवरी को उसने नसबंदी ऑपरेशन कराया था। उस समय चिकित्सकों ने जांच में कुछ नहीं बताया। ऑपरेशन होने के कुछ दिनों बाद अचानक चेक किया तो प्रेग्नेंट थी जिसपर वह घबरा गई। पूरे घटनाक्रम की सूचना चिकित्सक को दी तो 18 फरवरी को चिकित्सको ने जांच कर गर्भपात कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उसे पुन: कोई परेशानी हुई तो 28 फरवरी उसका अल्ट्रासाउंड किया। जिसमें उसे 3 माह की गर्भवती बताया। जिससे वह घबरा गई। उधर, चिकित्सकों ने उसे जवाब दिया कि प्राइवेट दिखाओ या धौलपुर जाओ हमारे पास कोई इलाज नहीं है जबकि गर्भपात यही किया गया था।

प्रकरण में गंभीर लापरवाही का अंदेशा

गौरतलब रहे कि नसबंदी ऑपरेशन प्राय: स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रेरित करने पर महिलाएं करवाती हैं। उनकी जिम्मेवारी होती है कि वे जिन महिलाओ का आपरेशन करवाना है उनकी कुछ दिन पहले से ही नियमित जांच आरम्भ कर देती हैं, जिससे कि वे गर्भवती न हो जाएं। उसके बाद भी आपरेशन से पूर्व भी चिकित्सालय में भी गर्भ की जांच की जाती है। और सुनिश्चित किया जाता है कि जिस महिला का ऑपेरशन होना है वह गर्भवती न हो। उसके बाद ही उंसका ऑपेरशन किया जाता है। ऐसे में दोनों ही स्तरों पर गंभीर लापरवाही बरती गई।

एक माह में दो बार कैसे गर्भधारणबड़ी बात

यह है कि 29 जनवरी को ऑपरेशन के दिन वह गर्भवती नहीं थी। लेकिन 18 फरवरी को गर्भवती पाए जाने पर गर्भपात किया गया। 10 दिन बाद ही पुन: अल्ट्रासाउंड करवाने पर वह 3 माह की गर्भवती बताई गई। ऐसे मे कैसे संभव हो सकता है यह एक बड़ा सवाल है।

- पीडि़त परिवार और महिला मेरे पास आए थे। मैं स्वयं उनके साथ चिकित्सालय गई और प्राथमिक जांच की है। मामला गंभीर है, इसकी गहन जांच करवाई जाएगी।

- सुशीला मीणा, एसडीएम राजाखेड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 07:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / नसबंदी के 20 दिन बाद महिला गर्भवती, फिर करा दिया गर्भपात

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रंजिश में होली खेलने गए युवक पर फायरिंग, घायल

रंजिश में होली खेलने गए युवक पर फायरिंग, घायल Firing on a youth who went to play Holi due to enmity, injured
धौलपुर

साइकिल को बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप, 3 घायल

साइकिल को बचाने के प्रयास में बाइक स्लिप, 3 घायल Bike slips while trying to save a bicycle, 3 injured
धौलपुर

कार की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत, एक गंभीर

कार की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत, एक गंभीर Two bike riders killed, one critical after collision with car
धौलपुर

धौलपुर में दर्दनाक हादसा: कार की टक्कर से दो युवकों की मौत, होली खेलकर लौट रहे थे घर

धौलपुर

विलुप्त गिद्धों से गुलजार होता रिजर्व एरिया, पांच प्रजातियां मिलीं

विलुप्त गिद्धों से गुलजार होता रिजर्व एरिया, पांच प्रजातियां मिलीं The reserve area is full of extinct vultures, five species found
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.