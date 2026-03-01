फरवरी माह में टिकट जांच में वसूला 1.56 करोड़ का जुर्माना

मंडल रेल प्रबंधक आगरा गगन गोयल के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अंकित गुप्ता के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग आगरा मंडल ने बिना टिकट यात्रियों की रोकथाम के लिए माह फरवरी में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज एवं गंदगी फैलाने व धूम्रपान करने वाले, अनाधिकृत वैंडरों एवं स्टेशन से गुजरने वाली गाडिय़ों में सघन जांच की गई। आगरा मंडल के स्टेशनों पर बिना टिकट यात्रा करने वाले 13069 केस पर 92.84 लाख रुपए, अनियमित यात्रा करने वाले 12761 केस पर 63.14 लाख रूपए एवं बिना बुक लगेज यात्रा करने वाले 17 केस पर 10955 रुपए यात्रियों को प्रभारित किया गया।