बारह भाई मेले की ड्रोन से होगी निगरानी, छतों पर तैनात रहेगी पुलिस

पुलिस प्रशासन से मेले में सुरक्षा व्यवस्था को माकूल बनाने के साथ पेयजल व्यवस्था,बिजलीं व्यवस्था और अन्य मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं को दुरस्त करने के निर्देश दिए। मेला को लेकर आयोजित इस बैठक में कोतवाली थाने सीआई हरवीर सिंह, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना,सफाई निरीक्षक यादवेंद्र तोमर के साथ मेला कमेटी के महामंत्री पवन चंसौरिया,उपाध्यक्ष इमरान मलिक,कोषाध्यक्ष दिनेश गर्ग ट्रांसपोर्ट,सचिन बंसल,रबिन्द्र बंसल,जलदाय विभाग के एक्सईएन देशराज गुर्जर,डिस्कॉम के जेईएन जगदीश मीणा ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे।