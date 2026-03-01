एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत…मगर कालाबाजारी खुलकर

एलपीजी सिलेंडर की कमी के रूप में दिखने लगा है। जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की एकमात्र एजेंसी पर अल सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है। जब लोग गैस एजेंसी से संपर्क करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि सिस्टम में तकनीकी खराबी है। वहीं एजेंसी पर जाकर पूछने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। गैस बुक कराने के लिए लोगों को एजेंसी के बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इसके बाद भी सिलेंडर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। एजेंसी पर सिलेंडर लेने आए बजरंग, महेश और विमला देवी ने बताया कि उन्होंने पिछले माह सिलेंडर लिया था, अब सिलेंडर लेने आए तो एजेंसी वाले उन्हें सिलेंडर देने की मना कर रहे हैं और न ही कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब दे रहे। हालांकि एजेंसी प्रबंधक का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई किल्लत नहीं है। नए नियम के मुताबिक अब 25दिन बाद ही उपभोक्ता नम्बर लगा पाएंगे। जिसके बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी हो सकेगी।