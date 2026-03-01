वाह रही नगर परिषद…बिना लेवल किए बना दिया नाला

नगर परिषद अपनी गलतियों से सीख लेती नहीं दिख रही। एक ओर जहां उचित जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने पर शहर में जगह-जगह जलभराव की स्थिति सालों से बनी हुई है, वहीं जहां नवीन नालों का निर्माण कराया जा रहा है, उनमें से अधिकतर जगहों पर नाला निर्माण के दौरान पानी के लेवल का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यही कारण है कि शहर में कई जगह लाखों रुपए खर्च कर ऐसे नालों का निर्माण करा दिया गया है, जो पर्याप्त रूप से जलनिकासी नहीं कर पा रहे। ऐसा ही एक नाला परिषद ने गत 15दिन पहले बटऊपुरा में बनवाया। नाले की लंबाई लगभग 100 मीटर है जिस पर 1.50 लाख रुपए खर्च होना बताया जा रहा है, लेकिन परिषद ने यहां भी निर्माण के दौरान नाले की संरचना पर कोई ध्यान नहीं दिया और जिधर नाले में पानी का बहाव है उधर नाले को बंद कर दिया गया है और जहां नाले को कच्चे नाले से जोड़ा गया है उधर ऊंचाई अधिक होने से पानी की निकासी उचित रूप से नहीं हो पा रही, जिसके कारण पानी नाले में ही भर रहा है। परिषद ने न ही कच्चे नाले का साफ कराया और न ही उसकी खुदाई कर पानी लेवल देखते हुए नाला का निर्माण कराया। हालांकि परिषद का कहना है कि नाले का निर्माण अधूरा नहीं छोड़ा गया है, बल्कि नाले का निर्माण करा क्षेत्र के मैन नाले से जोड़ा जाएगा जिससे पानी की निकासी हो सके।