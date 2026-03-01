महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 14 से

शिक्षा विभाग के अनुसार अन्य कक्षाओं में केवल रिक्त सीटों के आधार पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जिन विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित नहीं है, वहां यूकेजी, कक्षा प्रथम सहित अन्य कक्षाओं में भी सीटों की उपलब्धता के अनुसार बच्चों को प्रवेश मिलेगा। जिन कक्षाओं के परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं हुए हैं, वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत मानते हुए सीटें अस्थायी रूप से रिक्त मानी जाएंगी। परिणाम घोषित होने के बाद वास्तविक रिक्त सीटों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों में प्रवेश को लेकर अभिभावकों में उत्साह रहता है। निजी स्कूलों के मुकाबले अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर लगातार शिक्षा विभाग की ओर से एक मानक के रूप में कार्य शैली के चलते अभिभावक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को पसंद करते हैं।