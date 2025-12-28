सावधान!अमानक खाद्य पदार्थ कहीं… बिगाड़ न दे आपकी सेहत

धौलपुर. ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मासूमों की जान से खिलवाड़ जारी है। शहर से लेकर देहातों तक अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री जोरों पर हैं। जिन पर न तो मेन्युफेक्चरिंग और न ही एक्सपायरी तिथि अंकित होती है और तो और कई उत्पाद तो ऐसे हैं जिन पर कंपनी तक का नाम अंकित नहीं होता। जो कि सरासर खाद्य अधिनियम कानून का उल्लंघन है। ऐसा नहीं है जिम्मेदरों को इसकी जानकारी न हो, लेकिन सब देखकर भी ऐसे अमानकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।शहर से लेकर देहात में अमानक खाद्य पदार्थों का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। चाय की टपरी हो या फिर होटल या फिर किराना सेंटर यहां यह अमानक खाद्य पदार्थों सहित पेय पदार्थ आसानी से मिल जाएंगे। इन पैकिंग खाद्य सामग्रियों पर न तो मेन्युफेक्चरिंग तिथि और न ही एक्सपायरी तिथि अंकित होती है। खास बात यह है कि स्नैक्स बनाने वाले व्यापारी जो पैक बंद सामान बच्चों के लिए तैयार करते हैं। जगह-जगह होटलों एवं किराना दुकानों पर साधारण पॉलीथिन में नमकीन के पैकेट बिक रहे है। पैकेट पर न मेन्यूफेक्चरिंग और न ही एक्सपायरी डेट अंकित हैं, जब विके्रताओं से उक्त सामग्री बनाने वाली कंपनी और उसकी निर्माण की डेट पूछी जाती है तो दुकानदार अपनी सफाई देकर मामले में लीपा पोती कर देता है, जबकि खाद्य अधिनियम कानून के अनुसार ऐसे उत्पादों पर बैच नंबर, सहित मेन्यूफेक्चरिंग और न ही एक्सपायरी डेट अंकित होना अनिवार्य है। इस नमकीन के पैकेट कंपनी या फेरी वालों से खरीदने पर दुकानदारों को कम लागत में ही दोगुना मुनाफा हो जाता है। बिना ब्रांड के नमकीन के पैकेट 50 से 70 रुपए में उपलब्ध हो जाते हैं जिसे दुकानदार 150 से 180 रुपए तक बेचकर कम लागत में मुनाफे का धंधा कर रहे हैं। साथ ही इससे लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है।