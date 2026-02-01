रातों की उड़ी नींद… एसडीएम ने सरकारी आवास छोड़ा

चम्बल की बाढ़ से खराब हुए आवास धारकों को उपखंड में बड़ी संख्या में घर के पट्टे उपखंड प्रशासन ने बांटे हैं, लेकिन उपखण्डाधिकारी स्वयं अपने लिए सुरक्षित चहारदीवारी वाले घर से महरूम हैं जो सरकारी नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बजट के अभाव में जब अधिकारियों के आवास तक कि मरम्मत नहीं हो पा रही तो आम जर्जर भवनों के क्या हालात होंगे। यह स्वयं ही समझा जा सकता है। उपखंड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का खंड कार्यलय स्थित है जहां अभियंताओं की बड़ी टीम कार्यरत है। जिसका करोड़ों रुपए वेतन बिल उठता है। उसके बाद भी भवनों का देखरेख के अभाव में जर्जर होना इस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। लोगों मे इसकी कार्यप्रणाली को लेकर भी भारी नाराजगी है।