11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

रातों की उड़ी नींद… एसडीएम ने सरकारी आवास छोड़ा

&#8211; गिरने के कगार पर जर्जर आवास, नगर पालिका के अतिथि गृह में ली शरण &#8211; पीडब्ल्यूडी को लिखा पत्र, मरम्मत नहीं होने से सरकारी आवासों की हालत खस्ता dholpur, राजाखेड़ा. घटिया निर्माण&#8230; देखरेख के साथ मरम्मत बजट के अभाव में उपखंड के शीर्ष अधिकारी का आवास ढहने के कगार पर है। ऐसे में किसी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Feb 11, 2026

रातों की उड़ी नींद... एसडीएम ने सरकारी आवास छोड़ा Sleepless nights... SDM leaves government residence

- गिरने के कगार पर जर्जर आवास, नगर पालिका के अतिथि गृह में ली शरण

- पीडब्ल्यूडी को लिखा पत्र, मरम्मत नहीं होने से सरकारी आवासों की हालत खस्ता

dholpur, राजाखेड़ा. घटिया निर्माण... देखरेख के साथ मरम्मत बजट के अभाव में उपखंड के शीर्ष अधिकारी का आवास ढहने के कगार पर है। ऐसे में किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से जीवन को बचाने राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी (एसडीएम) ने सरकारी आवास को छोडऩा ही मुनासिब समझा, आवास छोडऩे के बाद अब उन्होंने नगर पालिका के अतिथि गृह में शरण ली है। खास बात ये है कि तहसीलदार आवास भी खस्ता है। वहां अभी अधिकारी रहने से बच रहे हैं।

उपखण्डाधिकारी निवास के जर्जर हालात में यहां डर की वजह से नींद तक उड़ जाती है। आवास तहसील परिसर में ही स्थित है, जहां बंदरों का भारी आतंक है। दिन भर बंदरों के टोले परिसर में जमकर उत्पात मचाते रहते हैं। जर्जर भवन में इनका उत्पात डरावना लगता है। जो कभी भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। चिंताजनक यह है कि परिसर काफी बड़ा है और महिला अधिकारी का अकेले निवास खतरों भरा भी रहता है।

एक फीट तक धसा फर्श

आवास निर्माण में मानकों का कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया है। जिसमें कहीं पानी ने रास्ता बना लिया है तो फर्श एक फीट तक धस गया है और उससे दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें डर पैदा कर रही हैं। रसोई घर की दीवार तो धराशायी होने को आतुर स्थिति में पहुंच चुकी हैं। फर्श की टाइल्स को दखेकर ऐसा लगता है कि बिना सीमेंट के ही रख दी गई हैं, जिनपर चलने में भी डर लगता है। बेड रूम्स में से खुदा हुआ प्लास्टर कब गिर जाए पता नहीं चलता। ऐसे में ये भवन कभी भी जानलेवा हो सकता है।

आम आदमी को घर के लिए पट्टा...

चम्बल की बाढ़ से खराब हुए आवास धारकों को उपखंड में बड़ी संख्या में घर के पट्टे उपखंड प्रशासन ने बांटे हैं, लेकिन उपखण्डाधिकारी स्वयं अपने लिए सुरक्षित चहारदीवारी वाले घर से महरूम हैं जो सरकारी नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बजट के अभाव में जब अधिकारियों के आवास तक कि मरम्मत नहीं हो पा रही तो आम जर्जर भवनों के क्या हालात होंगे। यह स्वयं ही समझा जा सकता है। उपखंड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का खंड कार्यलय स्थित है जहां अभियंताओं की बड़ी टीम कार्यरत है। जिसका करोड़ों रुपए वेतन बिल उठता है। उसके बाद भी भवनों का देखरेख के अभाव में जर्जर होना इस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। लोगों मे इसकी कार्यप्रणाली को लेकर भी भारी नाराजगी है।

आवास का भवन बेहद खतरनाक हालात में है जो कभी भी धराशायी हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग इसकी मरम्मत नहीं करवा पा रहा है। मैंने जिला कलक्टर को इस संबंध अवगत करवाया है और जान पर खतरे को देखते हुए हाल फिलहाल नगर पालिका के अतिथिगृह में अस्थाई रूप से निवास कर रही हूं।

-सुशीला मीना, उपखण्डाधिकारी राजाखेड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 07:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / रातों की उड़ी नींद… एसडीएम ने सरकारी आवास छोड़ा

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हत्या के प्रयास के मामले में 6 आरोपितों को आजीवन कारावास

हत्या के प्रयास के मामले में 6 आरोपितों को आजीवन कारावास Life imprisonment for 6 accused in attempt to murder case
धौलपुर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, मांगी एटीआर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, मांगी एटीआर National Human Rights Commission took cognizance and sought ATR
धौलपुर

33 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ नवीन धौलपुर सेशन कोर्ट

33 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ नवीन धौलपुर सेशन कोर्ट The new Dholpur Sessions Court was completed at a cost of Rs 33 crore
धौलपुर

बैडमिंटन महिला वर्ग में कशिश व्यास रहीं विजेता

बैडमिंटन महिला वर्ग में कशिश व्यास रहीं विजेता Kashish Vyas was the winner in the women's badminton category
धौलपुर

धौलपुर ने टीबी उन्मूलन में बनाई मजबूत पहचान, आधुनिक जांच से संदिग्ध और सक्रिय मरीजों की पहचान

धौलपुर ने टीबी उन्मूलन में बनाई मजबूत पहचान, आधुनिक जांच से संदिग्ध और सक्रिय मरीजों की पहचान Dhaulpur has established a strong presence in TB eradication, identifying suspected and active patients through modern testing
खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.