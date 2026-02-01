राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, मांगी एटीआर

एनएचआरसी के आधिकारिक पत्र में कहा कि शिकायत में लगाए आरोप पीडि़तों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। आयोग ने यह टिप्पणी शिकायत के अवलोकन के बाद की है। आयोग ने इस आधार पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को निर्देश दिया है कि वे मामले में जांच कर दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी चंबल नदी के किनारे बसे राजघाट गांव में स्वास्थ्य केंद्र का अभाव, खराब सडक़ें, स्वच्छ पेयजल की कमी व स्वच्छता सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। मानसून के दौरान स्कूल और अस्पताल तक पहुंच लगभग असंभव हो जाता है। जिससे विशेष रूप से महिलाओं और बच्चियों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।