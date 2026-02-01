बैडमिंटन महिला वर्ग में कशिश व्यास रहीं विजेता

अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने खिलाडिय़ों से परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास अधिवक्ताओं के मानसिक स्ट्रेस में कमी लाना है। इसलिए खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से अधिवक्ताओं तथा न्यायिक अधिकारियों कर्मचारी के बीच सामंजस्य स्थापित होगा और अत्यधिक क्षमता के साथ न्यायिक कार्य करेंगे जिससे पीडि़तों को लाभ मिलेगा।