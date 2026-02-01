धौलपुर ने टीबी उन्मूलन में बनाई मजबूत पहचान, आधुनिक जांच से संदिग्ध और सक्रिय मरीजों की पहचान

धौलपुर. टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले ने सघन जांच, समयबद्ध उपचार और सामाजिक सहयोग के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपनाई गई योजनाबद्ध रणनीति और फील्ड स्तर पर सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप जिले में टीबी नियंत्रण की दिशा में ठोस प्रगति दर्ज की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.धर्मसिंह मीणा ने बताया कि गत वर्ष से अब तक जिले में 2 लाख 99 हजार 315 व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस दौरान 1 लाख 33 हजार 359 एक्स.रे तथा 22 हजार 795 नॉट टेस्ट के साथ 4140 माइक्रोस्कोप एएफबी जांच कराई गई हैं। जिससे टीबी के संदिग्ध एवं सक्रिय मामलों की शीघ्र पहचान संभव हुई है, जिससे समय पर उपचार शुरू कर संक्रमण की शृंखला को तोड़ा जा सका है।