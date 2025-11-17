जयपुर में मतदाता सूची तैयार कर रहे BLO ने ट्रेन से कटकर दी जान, सुसाइड नोट में अधिकारियों पर गंभीर आरोप, पत्नी-बच्चे बेसुध

सिंवार मोड़ (जयपुर): मतदाता सूची तैयार कर रहे एक बीएलओ मुकेशचंद जांगिड़ ने रविवार सुबह बिंदायका रेलवे फाटक पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बीएलओ की जेब से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने विशेष गहन पुनरीक्षण (सर) कार्यक्रम से परेशान होने, अधिकारियों पर प्रताड़ित करने और लगातार काम का दबाव बनाने का आरोप लगाया।