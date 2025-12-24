मरुधरा में वीकेंड पर शीतलहर का अलर्ट, बीती रात 7 डिग्री तक लुढ़का पारा, बर्फीली हवा ने छुड़ाई कंपकंपी

सीकर के फतेहपुर में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर बुधवार सुबह 1.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ जो बीते मंगलवार की तुलना में 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। कस्बे के खेत खलिहानों में जमी ओस की बूंदों से मानों पेड़ पौधों पर पानी की बूंदें मोती जैसी नजर आई। बीते सप्ताहभर से कस्बे में दिन में तीखी धूप तो रात में पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने पर मौसम शुष्क रहा लेकिन बीती रात से अचानक मौसम में आए बदलाव से आज सुबह घना कोहरा छाए रहने पर सुबह देर तक लोग घरों में दुबके रहे।