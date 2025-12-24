मरुधरा में वीकेंड पर शीतलहर का अलर्ट, बीती रात 7 डिग्री तक लुढ़का पारा, बर्फीली हवा ने छुड़ाई कंपकंपी

फतेहपुर में खेत में जमी ओस की बूंदें। फोटो: कपिल पारीक
राजस्थान में बीते सप्ताह से जारी शुष्क मौसम के बाद अब फिर से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी तीखे तेवर दिखाने लगी है। हिमालय तराई इलाकों में हो रही बर्फबारी के साथ विंड पैटर्न में हुए बदलाव से अब मरुधरा के मैदानी इलाकों में बर्फीली हवा की दस्तक ने ठिठुरन बढ़ा दी है।
मौसम विभाग ने अगले दो दिन प्रदेश के पश्चिम दक्षिणी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। जबकि उत्तर पूर्वी भागों में घने कोहरे और बर्फीली हवा के कारण लगातार सर्दी का जोर बढ़ता जा रहा है। बीती रात शेखावाटी समेत कई इलाकों में रात के तापमान में पारा 7 डिग्री तक लुढ़क गया। जिसके चलते अब खेत खलिहानों में जमी ओस की बूंदें मानों मोतियों जैसी नजर आई हैं।
सीकर के फतेहपुर में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर बुधवार सुबह 1.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ जो बीते मंगलवार की तुलना में 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। कस्बे के खेत खलिहानों में जमी ओस की बूंदों से मानों पेड़ पौधों पर पानी की बूंदें मोती जैसी नजर आई। बीते सप्ताहभर से कस्बे में दिन में तीखी धूप तो रात में पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने पर मौसम शुष्क रहा लेकिन बीती रात से अचानक मौसम में आए बदलाव से आज सुबह घना कोहरा छाए रहने पर सुबह देर तक लोग घरों में दुबके रहे।
राजधानी जयपुर में भी बुधवार सुबह सर्दी का जोर रहा। बीती शाम से तेज रफ्तार से चली उत्तर पूर्वी हवा के कारण सुबह शाम में सर्दी का असर अब महसूस होने लगा है। जयपुर शहर के बाहरी इलाकों में सुबह धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जयपुर समेत कई शहरों में तेज गति से सर्द हवा चलने और सुबह शाम में सर्दी का असर बढ़ने के संकेत दिए हैं।
मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में पश्चिमी हवा चलने के कारण मौसम का मिजाज शुष्क रहा है। लेकिन वीकेंड तक विंड पैटर्न में बदलाव होने पर उत्तर दिशा से आने वाली बर्फीली हवा से प्रदेश के मैदानी इलाकों में रात का तापमान जमाव बिंदू तक पहुंचने की आशंका है। माना जा रहा है कि वीकेंड पर इस बार कड़ाके की सर्दी का दौर प्रदेश में शुरू होने के आसार हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग