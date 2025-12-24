24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मरुधरा में वीकेंड पर शीतलहर का अलर्ट, बीती रात 7 डिग्री तक लुढ़का पारा, बर्फीली हवा ने छुड़ाई कंपकंपी

राजस्थान में बीते सप्ताह से जारी शुष्क मौसम के बाद अब फिर से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी तीखे तेवर दिखाने लगी है। हिमालय तराई इलाकों में हो रही बर्फबारी के साथ विंड पैटर्न में हुए बदलाव से अब मरुधरा के मैदानी इलाकों में बर्फीली हवा की दस्तक ने ठिठुरन बढ़ा दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 24, 2025

फतेहपुर में खेत में जमी ओस की बूंदें। फोटो: कपिल पारीक
Play video

फतेहपुर में खेत में जमी ओस की बूंदें। फोटो: कपिल पारीक

राजस्थान में बीते सप्ताह से जारी शुष्क मौसम के बाद अब फिर से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी तीखे तेवर दिखाने लगी है। हिमालय तराई इलाकों में हो रही बर्फबारी के साथ विंड पैटर्न में हुए बदलाव से अब मरुधरा के मैदानी इलाकों में बर्फीली हवा की दस्तक ने ठिठुरन बढ़ा दी है।

मौसम विभाग ने अगले दो दिन प्रदेश के पश्चिम दक्षिणी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। जबकि उत्तर पूर्वी भागों में घने कोहरे और बर्फीली हवा के कारण लगातार सर्दी का जोर बढ़ता जा रहा है। बीती रात शेखावाटी समेत कई इलाकों में रात के तापमान में पारा 7 डिग्री तक लुढ़क गया। जिसके चलते अब खेत खलिहानों में जमी ओस की बूंदें मानों मोतियों जैसी नजर आई हैं।

फतेहपुर में 7 डिग्री लुढ़का रात का तापमान

सीकर के फतेहपुर में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर बुधवार सुबह 1.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ जो बीते मंगलवार की तुलना में 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। कस्बे के खेत खलिहानों में जमी ओस की बूंदों से मानों पेड़ पौधों पर पानी की बूंदें मोती जैसी नजर आई। बीते सप्ताहभर से कस्बे में दिन में तीखी धूप तो रात में पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने पर मौसम शुष्क रहा लेकिन बीती रात से अचानक मौसम में आए बदलाव से आज सुबह घना कोहरा छाए रहने पर सुबह देर तक लोग घरों में दुबके रहे।

जयपुर में भी सर्द हवा ने बढ़ाई ठिठुरन

राजधानी जयपुर में भी बुधवार सुबह सर्दी का जोर रहा। बीती शाम से तेज रफ्तार से चली उत्तर पूर्वी हवा के कारण सुबह शाम में सर्दी का असर अब महसूस होने लगा है। जयपुर शहर के बाहरी इलाकों में सुबह धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जयपुर समेत कई शहरों में तेज गति से सर्द हवा चलने और सुबह शाम में सर्दी का असर बढ़ने के संकेत दिए हैं।

वीकेंड पर कड़ाके की सर्दी का अलर्ट

मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में पश्चिमी हवा चलने के कारण मौसम का मिजाज शुष्क रहा है। लेकिन वीकेंड तक विंड पैटर्न में बदलाव होने पर उत्तर दिशा से आने वाली बर्फीली हवा से प्रदेश के मैदानी इलाकों में रात का तापमान जमाव बिंदू तक पहुंचने की आशंका है। माना जा रहा है कि वीकेंड पर इस बार कड़ाके की सर्दी का दौर प्र​देश में शुरू होने के आसार हैं।

ये भी पढ़ें

Chittorgarh: श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, मंदिर के चढ़ावे में मिलते हैं अनूठे उपहार
चित्तौड़गढ़
श्री सांवलिया सेठ को भक्त ने की चांदी की रिवॉल्वर भेंट, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 10:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मरुधरा में वीकेंड पर शीतलहर का अलर्ट, बीती रात 7 डिग्री तक लुढ़का पारा, बर्फीली हवा ने छुड़ाई कंपकंपी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Green Potato is Cancerous : हरे रंग वाले आलू से कैंसर होता है? 3 डॉक्टरों ने बताई सच्चाई

Green Potato is Cancerous, Green Potato Se Cancer hota hai, hara aalu khane ke nuksan,
Patrika Special News

Jaipur Murder Case: प्रेमिका के शव को 30 घंटे तक करता रहा पैक, फिर पड़ोसी के घर फेंक आया; शातिर हत्यारे की हर चाल ऐसे हो गई फेल

Jaipur-Murder-Case
जयपुर

Jaipur: मरा हुआ किसान बना ‘जिंदा’, 34 साल बाद जमीन की रजिस्ट्री! नामांतरण के वक्त फर्जीवाड़े का खुलासा

जयपुर

Jaipur: पंचायत-निकाय चुनाव में बस-ट्रक, तांगा, ऊंट गाड़ी व बैलगाड़ी से प्रचार पर पाबंदी

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामला, 10 आरोपियों की तलाश तेज, एसओजी की कई जगह दबिश

Paper Leak Case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.