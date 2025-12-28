28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

रात में अज्ञात जनों ने धार्मिक स्थल को तोड़ा, लोग आक्रोशित

जिले के मनियां थाना अंतर्गत गांव ऐदलपुर में शुक्रवार-शनिवार रात अज्ञात जनों ने एक धार्मिक स्थल को तोड़ दिया। यहां करीब दो कमरे बने हुए थे, जिसे अज्ञात जने तोड़ गए। घटना की जानकारी रविवार सुबह हुई। जिस पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जानकारी की। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उधर, ऐतियातन के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं, रविवार शाम को पुलिस ने घटनाक्रम को लेकर अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 28, 2025

रात में अज्ञात जनों ने धार्मिक स्थल को तोड़ा, लोग आक्रोशित Unknown people destroyed a religious place at night, people are angry

- कमरों के और अन्य हिस्से में की तोडफ़ोड़, रविवार सुबह हुई जानकारी

- मनियां थाने के गांव ऐदलपुर की घटना

धौलपुर. जिले के मनियां थाना अंतर्गत गांव ऐदलपुर में शुक्रवार-शनिवार रात अज्ञात जनों ने एक धार्मिक स्थल को तोड़ दिया। यहां करीब दो कमरे बने हुए थे, जिसे अज्ञात जने तोड़ गए। घटना की जानकारी रविवार सुबह हुई। जिस पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जानकारी की। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उधर, ऐतियातन के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं, रविवार शाम को पुलिस ने घटनाक्रम को लेकर अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि बताया कि गांव ऐदलपुर में धार्मिक स्थल बना हुआ है। जहां पर दोनों समुदाय के लोग पूजा और इबादत करने जाते हैं। धार्मिक स्थल पर दोनों समुदाय के लोगों ने कार्य भी करवाया था। यहां करीब दो कमरे बने हुए थे। जिन्हें रात में अज्ञात जनें तोड़ गए। तोडऩे के लिए अज्ञात जने जेसीबी या अन्य कोई मशीनरी लेकर पहुंचे जिससे कमरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सुबह के समय नजारा देख स्थानीय लोग दंग रह गए और पुलिस को सूचना दी।

- अज्ञात जनों ने रात में एक धार्मिक स्थल को तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है। निर्माण कार्य से लेकर विवाद की आशंका है। अज्ञात जनों की तलाश की जा रही है।

- खलील अहमद, सीओ मनियां

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / रात में अज्ञात जनों ने धार्मिक स्थल को तोड़ा, लोग आक्रोशित

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोहरा और शीतलहर ने थामा जनजीवन, सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से रहा कम

कोहरा और शीतलहर ने थामा जनजीवन, सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से रहा कम Fog and cold wave brought life to a standstill, with the minimum temperature dropping below 7 degrees for the first time this season
धौलपुर

पीजी और इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की राह मुश्किल, दिनभर उड़ती धूल

पीजी और इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की राह मुश्किल, दिनभर उड़ती धूल PG and engineering college students face tough times as dust blows throughout the day
धौलपुर

सावधान!अमानक खाद्य पदार्थ कहीं… बिगाड़ न दे आपकी सेहत

सावधान!अमानक खाद्य पदार्थ कहीं... बिगाड़ न दे आपकी सेहत Beware! Substandard food items may spoil your health
धौलपुर

Dholpur Gang Rape: 5 लोगों पर 15 दिन तक सामूहिक बलात्कार का इल्जाम, पुलिस मेडिकल कराने ले गई तो पीड़िता ने मना कर दिया

Dholpur Gang Rape
धौलपुर

प्रजापति समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, 95 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

प्रजापति समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, 95 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान Prajapati Samaj's talent award ceremony, 95 talents were honored
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.