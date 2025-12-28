रात में अज्ञात जनों ने धार्मिक स्थल को तोड़ा, लोग आक्रोशित

पुलिस ने बताया कि बताया कि गांव ऐदलपुर में धार्मिक स्थल बना हुआ है। जहां पर दोनों समुदाय के लोग पूजा और इबादत करने जाते हैं। धार्मिक स्थल पर दोनों समुदाय के लोगों ने कार्य भी करवाया था। यहां करीब दो कमरे बने हुए थे। जिन्हें रात में अज्ञात जनें तोड़ गए। तोडऩे के लिए अज्ञात जने जेसीबी या अन्य कोई मशीनरी लेकर पहुंचे जिससे कमरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सुबह के समय नजारा देख स्थानीय लोग दंग रह गए और पुलिस को सूचना दी।