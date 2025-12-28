पीजी और इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की राह मुश्किल, दिनभर उड़ती धूल

धौलपुर. शहर में पुरानी भारती टॉकीज की तरफ से पीजी और इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जाने वाले रास्ते की इन दिनों दुर्दशा हो रही है। यहां दिनभर धूल के गुबार के बीच से बाइक व अन्य चौपहिया वाहन सवार को लोग निकलते हैं। धूल इस कदर की सामने से आ रहा दूसरा वाहन तक नजर नहीं आ पाता है। वहीं, पैदल राहगीर तो इधर-उधर से निकल कॉलेज तक पहुंचता है। खास बात ये है कि पीजी कॉलेज जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है और करीब ३ हजार से अधिक विद्यार्थी इससे जुड़े हैं। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज और आसपास बसी कुछ कॉलोनियों का भी यही रास्ता है। लेकिन प्रशासन और न ही रेलवे प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है। करीब दो साल से रेलवे का कार्य चल रहा है लेकिन रेलवे प्रशासन ने अपने इलाके में पक्की सडक़ तो छोडि़ए छिडक़ाव तक करवाना भूल गए हैं। स्टेशन इलाके में धूल के गुबार उडऩे के पीछे भी एक वजह यह भी है।