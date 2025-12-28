Dholpur Gang Rape: 5 लोगों पर 15 दिन तक सामूहिक बलात्कार का इल्जाम, पुलिस मेडिकल कराने ले गई तो पीड़िता ने मना कर दिया

पीड़िता ने बताया कि कुछ लोग उसे अगवाकर ट्रक में जबरन बैठाकर मध्यप्रदेश की तरफ ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि कुछ समय पहले वह घर से भाग आई थी और एक युवक से शादी कर ली थी। शादी के बाद युवक (कथित पति) उसे अलग-अलग जगहों पर किराए के कमरों में रखता था। बाद में वह युवक ने धौलपुर शहर में एक कमरा किराए पर लेकर उसे वहां छोड़ गया और खुद ट्रक चलाने चला गया।