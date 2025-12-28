Dholpur Gang Rape: 5 लोगों पर 15 दिन तक सामूहिक बलात्कार का इल्जाम, पुलिस मेडिकल कराने ले गई तो पीड़िता ने मना कर दिया

Dholpur Gang Rape (Patrika File Photo)
धौलपुर: बाजार सामान खरीदने गई एक 17 वर्षीय किशोरी को अज्ञात लोग अगवाकर मध्यप्रदेश की तरफ ले गए। आरोप है कि किशोरी से करीब 15 दिन तक पांच लोगों ने शारीरिक शोषण किया। वह किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर धौलपुर पहुंच गई।
बता दें कि रात में हाइवे संख्या-44 पर अकेली खड़ी किशोरी को देख पुलिस गश्त पार्टी पहुंची और उसे थाने लेकर गई। जहां उसने आपबीती सुनाई, जिस पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शनिवार दोपहर मेडिकल कराने जिला अस्पताल ले गई, लेकिन मेडिकल नहीं हो पाया।
पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 आगरा-मुंबई पर रात एक किशोरी सदर थाना इलाके में खड़ी थी। मौके से निकल रही गश्ती दल को अकेली किशोरी दिखी, जिस पर उसे पूछताछ की लेकिन वह कुछ बता नहीं पा रही थी। इस पर उसे थाने लेकर आए, जहां उसने आपबीती सुनाई।
पीड़िता ने बताया कि कुछ लोग उसे अगवाकर ट्रक में जबरन बैठाकर मध्यप्रदेश की तरफ ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि कुछ समय पहले वह घर से भाग आई थी और एक युवक से शादी कर ली थी। शादी के बाद युवक (कथित पति) उसे अलग-अलग जगहों पर किराए के कमरों में रखता था। बाद में वह युवक ने धौलपुर शहर में एक कमरा किराए पर लेकर उसे वहां छोड़ गया और खुद ट्रक चलाने चला गया।
पीड़िता ने बताया कि वह बाजार गई और वहां से कुछ लोग उसे अगवाकर मध्यप्रदेश की तरफ ले गए। आरोप है कि यहां पर 15 दिन तक उसके साथ बारी-बारी सामूहिक बलात्कार किया गया।
पीड़िता ने बताया कि वह किसी तरह गत 25 दिसंबर को आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने पति के पास पहुंची। पति ने उसे धौलपुर सदर थाने के पास छोड़ गया। इसके बाद निहालगंज थाने पहुंचकर पुलिस को उसने मामले की जानकारी दी।
उधर, पीड़िता को पुलिस दोपहर में मेडिकल कराने जिला अस्पताल लेकर पहुंची। सूत्रों के अनुसार, पहले किशोरी मेडिकल कराने पर राजी थी, लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया। समझाइश की गई, लेकिन उसने रजामंदी नहीं दी। ऐसे में मेडिकल जांच नहीं हो सकी।
हाइवे पर किशोरी अकेले खड़ी मिली थी, जिस पर पुलिस पार्टी थाने लेकर आई। उसने कुछ लोगों पर अगवाकर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
-सहीराम, थाना प्रभारी महिला थाना धौलपुर
