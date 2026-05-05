Rajasthan: राजस्थान में ऑटोमोबाइल-टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी सौगात, 2201 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी, 1,600 को मिलेगा रोजगार

मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं और नई नीतियां लागू की हैं। इसके चलते प्रदेश में निवेश का सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि देश-विदेश के निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक विकास के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की नीतियों की समीक्षा की गई तथा वन स्टॉप सिंगल विंडो सिस्टम के कार्यों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।