‘पानी में दूध मिल जाएं तो उन्हें अलग नहीं कर सकते’, SI भर्ती रद्द करनी होगी, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मुहर

पेपरलीक में गिरोह शामिल है तो वह बेरोजगारों के साथ मजाक है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में गडबड़ी पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि दूषित प्रक्रिया को मंजूर नहीं किया जा सकता, यह प्रकरण भर्ती रद्द करने के सभी मापदंड पूरे करता है। कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चैयरमेन संजय श्रोत्रिय के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणी हटाने से इंकार करते हुए टिप्पणी की कि आपको तो ज चल रहा था, उसकी जानकारी होनी ही चाहिए थी। वहीं केंद्रीय सेवा या पीएसयू छोडकर आने वालों को छूट दी कि राज्य सेवा की तरह उन्हें भी अपनी मूल सेवा में पुन: लेने के आदेश के लिए वे हाईकोर्ट में रिव्यु पिटिशन दायर कर सकते हैं।