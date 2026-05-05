प्री-मानसून का कहर: अगले दो दिन होगी भारी बारिश, 10 मई तक भीषण गर्मी व लू से राहत

आइएमडी ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 5 से 8 मई तक अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश व तेज हवाओं का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 9 व 10 मई को भी गुजरात व झारखंड छोड़कर अन्य राज्यों में गर्मी का असर ज्यादा नहीं रहेगा।