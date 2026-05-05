5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्री-मानसून का कहर: अगले दो दिन होगी भारी बारिश, 10 मई तक भीषण गर्मी व लू से राहत

Heavy Rainfall Alert: मौसम विभाग (आइएमडी) के अनुसार 4 से 7 मई तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं बर्फबारी भी हो सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

May 05, 2026

Rajasthan Weather Update

कई हिस्सों में 7 मई तक बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट (सोर्स: पत्रिका)

IMD Weather Update: देश के अधिकांश हिस्सों में 10 मई तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा और भीषण गर्मी व लू से राहत रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से 10 मई तक उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश व कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का दौर जारी रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने दी जानकारी

मौसम विभाग (आइएमडी) के अनुसार 4 से 7 मई तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आंधी-तूफान और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। तापमान में गिरावट होने से भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।

गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान

मध्य भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी मौसम सक्रिय रहेगा और कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।

IMD ने दी चेतावनी

आइएमडी ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 5 से 8 मई तक अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश व तेज हवाओं का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 9 व 10 मई को भी गुजरात व झारखंड छोड़कर अन्य राज्यों में गर्मी का असर ज्यादा नहीं रहेगा।

मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तेज हवाएं और खराब मौसम की संभावना है। साथ ही, लोगों को बिजली गिरने और तेज आंधी के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान युद्ध में चीन का बड़ा एक्शन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बोले- किसी की जमीन पर आंख मत डालो…
राष्ट्रीय
Xi Jinping Statement

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

weatehr news

weather alert

मौसम समाचार

weather news

Published on:

05 May 2026 04:32 am

Hindi News / National News / प्री-मानसून का कहर: अगले दो दिन होगी भारी बारिश, 10 मई तक भीषण गर्मी व लू से राहत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हिंदुत्व की आंधी… जानिए पश्चिम बंगाल में कौन बन सकता है CM? तमिलनाडु में ‘विजय’ का उदय, द्रविड़ दलों का 57 साल का युग समाप्त

Assembly Election Results 2026
राष्ट्रीय

CBSE ने मूल्यांकन प्रणाली में किया बदलाव, सिर्फ अंकों की मार्कशीट नहीं, होलिस्टिक कार्ड से खुलेगा काबिलियत का चिट्ठा

CBSE
राष्ट्रीय

‘पानी में दूध मिल जाएं तो उन्हें अलग नहीं कर सकते’, SI भर्ती रद्द करनी होगी, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मुहर

Supreme Court Verdict SI Recruitment updates
राष्ट्रीय

NDA की हैट्रिक: असम की हरियाली पर फिर चढ़ा भगवा रंग, चाय बागानों से पहले ही आने लगी थी जीत की महक

Assam Election Results
राष्ट्रीय

अब ‘पलक झपकते’ ही चार्ज होंगे गैजेट्स और वाहन, आ गइ पहली क्वांटम बैटरी

quantum battery
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.