Rajasthan : राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 पूरी तरह रद्द, पर फाइनल फैसला लेने में अभी भी संशय में है राज्य सरकार, क्यों?

अक्टूबर 2024- मंत्रिमंडलीय समिति की पहली रिपोर्ट, जिसमें पुन: परीक्षा कराने व उसमें पूर्व के ही परीक्षार्थियों को शामिल करने, भर्ती रद्द करने, गिरफ्तार या संदिग्ध चयनितों को बर्खास्त कर शेष को सेवा में बनाए रखने जैसे 4 विकल्प सुझाए।

28 जून 2025- मंत्रिमंडलीय समिति की दूसरी रिपोर्ट, जिसमें भर्ती रद्द किए बिना एसआईटी जांच जारी रखने, गिरफ्तार व संदिग्ध चयनितों की सेवा समाप्त कर उन्हें भावी भर्तियों से डीबार करने जैसे सुझाव दिए। आगामी भर्ती में इस भर्ती के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट देने की सिफारिश भी की।