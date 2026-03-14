Patrika Impact: खबरें बनीं कार्रवाई की वजह, सुरक्षा मजबूत, अपराधों पर लगाम

Rajasthan Patrika News Impact: राजस्थान पत्रिका हमेशा से जनता की समस्याओं और जनसुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाला सबसे भरोसेमंद मंच रहा है। चाहे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का मामला हो, डिलीवरी कर्मियों के वेरिफिकेशन की खामियां हो, अवैध गैस रिफिलिंग जैसे खतरनाक धंधों पर कार्रवाई हो या सड़क पर स्टंटबाजी जैसी लापरवाही, पत्रिका में खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन और पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग भरोसे के साथ कहते हैं, 'पत्रिका की खबर बनती है कार्रवाई की वजह'।