राजस्थान सरकार ने भूखंड आवंटियों को दी बड़ी राहत, 2027 तक बढ़ाई डेडलाइन

Construction Deadline Extended To 2027: राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भू-खंड आवंटियों को राहत देते हुए निर्माण की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब ऐसे आवंटी 31 मार्च, 2027 तक निर्माण कार्य पूरा कर सकेंगे। इस अवधि तक भू-खंडों का निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा और आवंटी पुनर्ग्रहण (री-एंट्री) शुल्क जमा कर अपने भूखंड निरस्तीकरण से बचा सकेंगे।