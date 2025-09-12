राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब विधायकों की राय से बनेगा शहरों के विकास का खाका, यूडीएच मंत्री ने दिया आदेश

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभाग के प्रमुख सचिव को पत्रावली के जरिए निर्देश दिए हैं कि सभी विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास और नगरीय निकाय अधिकारी इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करें। इस संबंध में अधिकारिक आदेश अगले एक-दो दिन में जारी होंगे। विधानसभा में यह मामला भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने उठाया था। इसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण को पहले ही निर्देश जारी हो चुके हैं। अब यह दायरा पूरे प्रदेश के विकास प्राधिकरणों और नगरीय निकायों पर लागू होगा।