Jaipur: मेट्रो में टोकन सिस्टम होगा खत्म, एयरपोर्ट जैसा रहेगा सफर, दिल्ली-मुंबई की तरह मिलेंगे टिकट

Token System Will End In Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो शहरवासियों के सफर सुगम बनाने के लिए टोकन सिस्टम को खत्म करने जा रहा है। टोकन की जगह क्यूआर कोड से स्टेशन में यात्री प्रवेश कर सकेंगे। इस टिकट को अपने साथ भी ले जा सकेंगे। आने वाले कुछ माह में दिल्ली-मुम्बई के तर्ज पर मेट्रो की टिकट घर बैठे ही मंगवा सकेंगे। इसके लिए मेट्रो प्रशासन एक वॉट्सएप नम्बर जारी करेगा।