Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान के इन जिलों में 31 दिसंबर-1 जनवरी को बारिश का अलर्ट

फाइल फोटो पत्रिका
Weather Update : मौसम विभाग का अलर्ट है कि, सब सावधान हो जाएं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी में खलल पड़ सकती है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार 31 दिसम्बर को राजस्थान का मौसम बदल सकता है। राजस्थान में एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 31 दिसंबर को प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या मावठ होने की संभावना है। इन तीन संभाग में 19 जिले शामिल हैं। इनमें बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, बालोतरा, फलौदी, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन और शाहपुरा जिलों के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ेगा।
मौसम विभाग की जारी भविष्यवाणी के अनुसार नए साल 2026 में 1 जनवरी को भी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियों होने की संभावना है। इन तीन संभाग में 17 जिले शामिल हैं। इनमें बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डीग, गंगापुरसिटी जिलों के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ेगा।
वहीं मौसम विभाग के अनुसार 2 जनवरी से पुन: मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में जनवरी के प्रथम सप्ताह में घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। साथ ही राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन न्यूनतम तापमान में एक-तीन डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मौमस विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में सोमवार को घना कोहरा रहा, जिससे कई जिलों में दिन के अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अलवर, हनुमानगढ़, करौली में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। प्रदेश का सबसे ठंडा दिन करौली में रहा, जहां का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
बड़ी खबरेंView All
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग