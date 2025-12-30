Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान के इन जिलों में 31 दिसंबर-1 जनवरी को बारिश का अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग का अलर्ट है कि, सब सावधान हो जाएं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी में खलल पड़ सकती है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार 31 दिसम्बर को राजस्थान का मौसम बदल सकता है। राजस्थान में एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 31 दिसंबर को प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या मावठ होने की संभावना है। इन तीन संभाग में 19 जिले शामिल हैं। इनमें बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, बालोतरा, फलौदी, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन और शाहपुरा जिलों के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ेगा।