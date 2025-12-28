Save Aravalli : अवैध खनन पर सीएम भजनलाल का ऐलान, राजस्थान के 20 जिलों में 29 दिसम्बर-15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
Save Aravalli : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अरावली पर्वतमाला वाले 20 जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण, खान, राजस्व, पुलिस सहित संबंधित विभाग संयुक्त रूप से समन्वय कर कड़ी कार्रवाई करें। अरावली के स्वरूप के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पर्वतमाला क्षेत्र में सघन पौधारोपण को गंभीरता से लेने को भी कहा है। साथ ही अरावली पर्वतमाला को हरा-भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है।
सीएम भजनलाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वन एवं पर्यावरण और खान विभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम भजनलाल ने स्पष्ट कर दिया कि अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के परिणाम दिखाई देने चाहिए। अभियान 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा।
सीएम भजनलाल ने दोहराया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश पूरे अरावली भू-भाग पर समान रूप से लागू होंगे।
इसके बाद प्रमुख खान सचिव टी. रविकांत ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में तत्काल एसआइटी की बैठक आयोजित कराने को कहा गया है। अभियान की नियमित मॉनिटरिंग मुख्यालय उदयपुर और खुद प्रमुख सचिव करेंगे।
अरावली पर्वतमाला को हरा-भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है। परियोजना के तहत अरावली वाले जिलों में 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सघन पौधारोपण करवाया जा रहा है। सीएम भजनलाल ने कहा राज्य सरकार ने खनन लीज जारी करने में सुप्रीम कोर्ट और सीइसी की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग