28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Save Aravalli : अवैध खनन पर सीएम भजनलाल का ऐलान, राजस्थान के 20 जिलों में 29 दिसम्बर-15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान

Save Aravalli : सीएम भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अरावली पर्वतमाला वाले राजस्थान के 20 जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पांच विभागों की संयुक्त टीम 29 दिसम्बर से 15 जनवरी तक सघन अभियान चलाएगी। साथ ही सीएम भजनलाल ने दोहराया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 28, 2025

CM Bhajanlal announcement on illegal mining 29 December to 15 January Rajasthan 20 districts conducted a special campaign

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Save Aravalli : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अरावली पर्वतमाला वाले 20 जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण, खान, राजस्व, पुलिस सहित संबंधित विभाग संयुक्त रूप से समन्वय कर कड़ी कार्रवाई करें। अरावली के स्वरूप के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पर्वतमाला क्षेत्र में सघन पौधारोपण को गंभीरता से लेने को भी कहा है। साथ ही अरावली पर्वतमाला को हरा-भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है।

29 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा अभियान

सीएम भजनलाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वन एवं पर्यावरण और खान विभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम भजनलाल ने स्पष्ट कर दिया कि अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के परिणाम दिखाई देने चाहिए। अभियान 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा।

किसी भी प्रकार के नए खनन की अनुमति नहीं

सीएम भजनलाल ने दोहराया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश पूरे अरावली भू-भाग पर समान रूप से लागू होंगे।

तत्काल एसआइटी की बैठक आयोजित करने के निर्देश

इसके बाद प्रमुख खान सचिव टी. रविकांत ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में तत्काल एसआइटी की बैठक आयोजित कराने को कहा गया है। अभियान की नियमित मॉनिटरिंग मुख्यालय उदयपुर और खुद प्रमुख सचिव करेंगे।

250 करोड़ रुपए अरावली होगा हरा-भरा

अरावली पर्वतमाला को हरा-भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है। परियोजना के तहत अरावली वाले जिलों में 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सघन पौधारोपण करवाया जा रहा है। सीएम भजनलाल ने कहा राज्य सरकार ने खनन लीज जारी करने में सुप्रीम कोर्ट और सीइसी की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में फंसा पेंच, संकट में फंसा ओबीसी आरक्षण!
जयपुर
Rajasthan panchayat and local body elections are facing a deadlock OBC reservation is difficulty

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 12:07 pm

Published on:

28 Dec 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Save Aravalli : अवैध खनन पर सीएम भजनलाल का ऐलान, राजस्थान के 20 जिलों में 29 दिसम्बर-15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मारों… इन्हें आगे मत आने दो…. मस्जिद विवाद में पुलिस पर हमले के असली मास्टरमाइंड साहिल और उस्मान कौन...

Chomu Dispute, Jaipur (Image Source: Patrika)
जयपुर

बीसलपुर प्राजेक्ट-फिल्टर प्लांट बनाने वाली फर्म को 173 करोड़ का भुगतान,प्लांट चल ही नहीं रहा, जयपुर में जलदाय इंजीनियरों का बड़ा घोटाला

समाचार

Rajasthan Weather: मरुधरा में शीतलहर, 7 शहर 5° से नीचे, खेतों में ओस बनी बर्फ, इन जिलों में 28-29 दिसंबर को येलो अलर्ट

फतेहपुर में खेतों में जमी ओस की बूंदें, फोटो कपिल पारीक
जयपुर

जयपुर में युवक के पेट से निकाले 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश, सोनोग्राफी में देख डॉक्टर रह गए हैरान

PATRIKA PHOTO
जयपुर

जयपुर में पेयजल का संकट; सूरजपुरा में 173 करोड़ के नए फिल्टर प्लांट में ये गड़बड़ियां हुईं उजागर

सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में तकनीकी खामियां उजागर, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.