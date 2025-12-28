Save Aravalli : अवैध खनन पर सीएम भजनलाल का ऐलान, राजस्थान के 20 जिलों में 29 दिसम्बर-15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान

Save Aravalli : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अरावली पर्वतमाला वाले 20 जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण, खान, राजस्व, पुलिस सहित संबंधित विभाग संयुक्त रूप से समन्वय कर कड़ी कार्रवाई करें। अरावली के स्वरूप के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पर्वतमाला क्षेत्र में सघन पौधारोपण को गंभीरता से लेने को भी कहा है। साथ ही अरावली पर्वतमाला को हरा-भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है।