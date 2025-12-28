Rajasthan Panchayat Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में फंसा पेंच, संकट में फंसा ओबीसी आरक्षण!

आयोग 3 जनवरी तक का जिला स्तर पर जनसंवाद का कार्यक्रम जारी कर चुका है। सबसे अंत में 3 जनवरी को बारां व बूंदी जिलाें में जनसंवाद कार्यक्रम है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाया है। ऐसे में पंचायत-निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं।