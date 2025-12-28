28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में फंसा पेंच, संकट में फंसा ओबीसी आरक्षण!

Rajasthan Panchayat Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की तैयारियों तेज हो गईं हैं। पर पंचायत-निकाय चुनाव में एक पेंच फंस गया है। जानिए क्या है मामला।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 28, 2025

Rajasthan panchayat and local body elections are facing a deadlock OBC reservation is difficulty

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण के निर्धारण का कार्य अभी अधूरा है, जबकि इस कार्य के लिए बने आयोग का कार्यकाल चार दिन ही बचा है। ऐसे में कार्यकाल नहीं बढ़ा तो इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण खतरे में पड़ सकता है।

रिपोर्ट के आधार पर होगा ओबीसी सीटों का निर्धारण

इन दिनों आयोग का जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, जो अगले सप्ताह के अंत तक ही पूरा हो पाएगा। इसके बाद आयोग जनसंवाद में आए सुझावों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार ओबीसी सीटों का निर्धारण करेगी।

आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाया

आयोग 3 जनवरी तक का जिला स्तर पर जनसंवाद का कार्यक्रम जारी कर चुका है। सबसे अंत में 3 जनवरी को बारां व बूंदी जिलाें में जनसंवाद कार्यक्रम है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाया है। ऐसे में पंचायत-निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं।

ओबीसी आरक्षण बिना नहीं हो सकते चुनाव

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने करीब चार माह पहले राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत और निकाय चुनाव तत्काल कराने को कहा था। उस समय राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि पंचायत व शहरी निकाय चुनाव के लिए ओबीसी सीटों का निर्धारण नहीं हो पाया है, ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है।

ये भी पढ़ें

Sarpanch Neeru Yadav : दिल्ली में ‘सरपंच शक्ति’ कार्यक्रम में शामिल हुई ‘हॉकी वाली सरपंच’, आखिर नीरू यादव को कैसे मिला ये नाम?
झुंझुनू
Hockey Wali Sarpanch participated in Sarpanch Shakti program in Delhi How did Neeru Yadav get this name Rajasthan Jhunjhunu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 08:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Elections Update : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में फंसा पेंच, संकट में फंसा ओबीसी आरक्षण!

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टूथब्रश, पाना, और काफी कुछ… युवक के पेट से निकला अजीब सामान, डॉक्टर ने पूछा पेट में कैसे गया ? मिला ये जवाब

जयपुर

Jaipur: लव अफेयर की शिकायत करने पर प्रेमी युवक ने शिक्षिकाओं को पीटा, दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर

चौमूं हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी समेत 19 लोग गिरफ्तार, शहर में कड़ा पुलिस पहरा

Jaipur Chomu violence case
जयपुर

Aravalli Dispute : अरावली विवाद पर राहत भरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल करेगा सुनवाई

Aravalli dispute Relief news Supreme Court has taken suo motu cognizance of matter tomorrow Hearing
जयपुर

Jaipur: सर्द हवाओं ने बढ़ाई दिल और दिमाग की धड़कनें; रहें सावधान, हार्ट अटैक-स्ट्रोक के दोगुना तक बढ़े केस

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.