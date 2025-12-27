Sarpanch Neeru Yadav : दिल्ली में ‘सरपंच शक्ति’ कार्यक्रम में शामिल हुई ‘हॉकी वाली सरपंच’, आखिर नीरू यादव को कैसे मिला ये नाम?

झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच नीरू यादव जिन्हें लोग ‘हॉकी वाली सरपंच’ के नाम से पुकारते हैं। नीरू यादव ने प्रशिक्षण के दौरान अपनी पंचायत में किए गए नवाचारों को साझा किया। उन्होंने बर्तन बैंक, महिला हॉकी टीम व अकादमी, जल संरक्षण, हरियाली अभियान और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी पहलों के अनुभव प्रस्तुत किए, जिन्हें प्रतिभागियों ने सराहा। कार्यक्रम विशेष रूप से महिला सरपंचों के नेतृत्व को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहा।