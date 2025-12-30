Jaipur JCB Workshop Fire : जयपुर के जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग, मदद को उठे कई हाथ, टला बड़ा हादसा, प्यासे फायरमैन ने जीता दिल

Jaipur JCB Workshop Fire : अजमेर रोड पर डीपीएस कट के पास स्थित जेसीबी के गोदाम में सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे ऑयल पाइप लाइन में वेल्डिंग करते समय अचानक भीषण आग भड़क उठी। राजेश मोटर्स की जेसीबी वर्कशॉप में लगी भीषण आग को देखकर आस-पास के ग्रामीण मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। किसी ने ट्रैक्टर-टैंकर से पानी पहुंचाया तो किसी ने दमकल वाहनों में पानी भरवाकर आग बुझाने में सहयोग किया। ग्रामीणों की तत्परता, सहयोग से दमकलकर्मियों को राहत मिली।