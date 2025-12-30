30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर को किसकी लगी नजर, 9 घंटे में 3 बड़ी आग, JCB वाली आग बुझी भी नहीं थी कि कोचिंग में उठी लपटें, बच्चे फंसे

Jaipur Fire News: इन तीनों घटनाओं ने शहर में बिजली के उपकरणों के रखरखाव और ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट की जरूरत को फिर से उजागर कर दिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 30, 2025

जयपुर में नौ घंटे में तीन भीषण आग लगी, करोड़ों का नुकसान हुआ, तीनों अग्निकांड की फोटो - पत्रिका

Jaipur Fire News: गुलाबी नगरी के लिए सोमवार का दिन हादसों भरा रहा। शहर में महज 9 घंटे के भीतर आगजनी की तीन बड़ी घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महेश नगर में कोचिंग संस्थान, करणी विहार में रिहायशी अपार्टमेंट और अजमेर रोड पर जेसीबी गोदाम में लगी आग ने पूरे शहर को सकते में डाल दिया।

महेश नगर: कोचिंग में लगी आग, टीन शेड के सहारे बचाई छात्रों की जान

सोमवार रात करीब 9 बजे महेश नगर के सुल्तान नगर में स्थित एक ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया। आग की चिंगारियां पास ही स्थित एक कोचिंग संस्थान तक पहुंच गईं, जिससे वहां भीषण आग लग गई। घटना के समय संस्थान में विद्यार्थी मौजूद थे। देखते ही देखते लाइब्रेरी और कमरों में धुआं भर गया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और फ्लोर पर फंसे बच्चों को पीछे के रास्ते टीन शेड की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में छात्रों की किताबें और फर्नीचर जलकर खाक हो गया।

करणी विहार: सिलेंडर फटने से दहल उठा अपार्टमेंट, हेड कांस्टेबल घायल

इससे पहले दोपहर में करणी विहार के विनायक अपार्टमेंट में एक फ्लैट में आग लग गई। बचाव कार्य के दौरान वहां रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे आग की लपटें और तेज हो गईं। हादसे में रेस्क्यू कर रहे हेड कांस्टेबल शंकर लाल बेहोश हो गए, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल डिफेंस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए अपार्टमेंट में फंसे 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। धमाका इतना तेज था कि फ्लैट की दीवार ढह गई।

अजमेर रोड: जेसीबी गोदाम में करोड़ों का नुकसान

तीसरी बड़ी घटना अजमेर रोड पर डीपीएस स्कूल के पास हुई, जहां एक जेसीबी गोदाम में भीषण आग लग गई। दर्जनों दमकलों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि यहां कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों रुपए के सामान और मशीनरी जलने का अनुमान है। इन तीनों घटनाओं ने शहर में बिजली के उपकरणों के रखरखाव और ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट की जरूरत को फिर से उजागर कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Chomu: मस्जिद मामले में पुलिसवालों का सिर फोड़ने वालों में महिला पत्थरबाज भी शामिल, अब तक 110 अरेस्ट, इंटरनेट फिर बंद
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर को किसकी लगी नजर, 9 घंटे में 3 बड़ी आग, JCB वाली आग बुझी भी नहीं थी कि कोचिंग में उठी लपटें, बच्चे फंसे

बड़ी खबरें

View All

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में नए साल पर आस्था का सैलाब: आराध्य देव 9 घंटे देंगे दर्शन, 17 घंटे होंगे मोतीडूंगरी गणेश जी के दर्शन, जानें टाइमिंग

Jaipur New Year
जयपुर

VDO ने प्रोबेशन पीरियड में किया करोड़ों रुपए का गबन, पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी सरकारी राशि

VDO-Sidharth
झुंझुनू

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान के इन जिलों में 31 दिसंबर-1 जनवरी को बारिश का अलर्ट

Weather Update Meteorological Department new Prediction Rajasthan these districts 31 December and 1 January 2026 Rain alert
जयपुर

Deeg: ‘अब कौन बनेगा हमारा सहारा…?’, पति की मौत से तनाव में आई पत्नी ने 3 बेटियों के साथ खाया जहर

Mass-Suicide-Attempt
भरतपुर

Jaipur: मेट्रो में टोकन सिस्टम होगा खत्म, एयरपोर्ट जैसा रहेगा सफर, दिल्ली-मुंबई की तरह मिलेंगे टिकट

Jaipur-Metro
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.