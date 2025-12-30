जयपुर को किसकी लगी नजर, 9 घंटे में 3 बड़ी आग, JCB वाली आग बुझी भी नहीं थी कि कोचिंग में उठी लपटें, बच्चे फंसे

सोमवार रात करीब 9 बजे महेश नगर के सुल्तान नगर में स्थित एक ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया। आग की चिंगारियां पास ही स्थित एक कोचिंग संस्थान तक पहुंच गईं, जिससे वहां भीषण आग लग गई। घटना के समय संस्थान में विद्यार्थी मौजूद थे। देखते ही देखते लाइब्रेरी और कमरों में धुआं भर गया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और फ्लोर पर फंसे बच्चों को पीछे के रास्ते टीन शेड की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में छात्रों की किताबें और फर्नीचर जलकर खाक हो गया।