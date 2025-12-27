Chomu: मस्जिद मामले में पुलिसवालों का सिर फोड़ने वालों में महिला पत्थरबाज भी शामिल, अब तक 110 अरेस्ट, इंटरनेट फिर बंद

यह पूरा विवाद मुख्य बस स्टैंड के पास स्थित एक धार्मिक स्थल के किनारे लोहे की रेलिंग और बाउंड्री लगाने से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने के लिए प्रशासन और समुदाय विशेष के बीच सहमति बनी थी, लेकिन पत्थरों के हटने के बाद वहां लोहे की रेलिंग लगाने का प्रयास किया गया। जब शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची, तो भीड़ ने अचानक हमला कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए।