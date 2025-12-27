Chomu: मस्जिद मामले में पुलिसवालों का सिर फोड़ने वालों में महिला पत्थरबाज भी शामिल, अब तक 110 अरेस्ट, इंटरनेट फिर बंद

Chomu Violence Picturs
Chomu Mosque Railing Dispute Updates: राजधानी के पास स्थित चौमूं कस्बे में धार्मिक स्थल के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर उपजे विवाद के बाद स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी की अवधि को अगले 24 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। अब कस्बे में 28 दिसंबर, रविवार सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।
संभागीय आयुक्त पूनम ने पुलिस आयुक्त के पत्र के बाद इंटरनेट बंदी की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। पहले यह पाबंदी 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक लागू थी, जिसे अब कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 28 दिसंबर सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों के चलते तनाव और फैल सकता है, इसलिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
यह पूरा विवाद मुख्य बस स्टैंड के पास स्थित एक धार्मिक स्थल के किनारे लोहे की रेलिंग और बाउंड्री लगाने से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने के लिए प्रशासन और समुदाय विशेष के बीच सहमति बनी थी, लेकिन पत्थरों के हटने के बाद वहां लोहे की रेलिंग लगाने का प्रयास किया गया। जब शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची, तो भीड़ ने अचानक हमला कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक करीब 110 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों को उनके घरों से चिन्हित कर पकड़ा गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शांति भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
कस्बे में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आरएसी, एसटीएफ और क्यूआरटी की टीमें लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। फिलहाल बाजार और यातायात सुचारू है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
